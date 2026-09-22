La Casa Blanca lanza TRUMP TV en pleno boicot de las televisiones por el veto a varios medios

La nueva plataforma de comunicación de la Administración estadounidense ha comenzado oficialmente sus emisiones. El canal, denominado TRUMP TV, arrancó su programación el lunes ofreciendo un mensaje pronunciado previamente por Donald Trump. La inauguración de este servicio coincide con una profunda fractura entre el Poder Ejecutivo y las principales cadenas de televisión del país, que han paralizado temporalmente la cobertura conjunta de los actos presidenciales.

Para el estreno, la Presidencia optó por retransmitir el discurso que el mandatario pronunció el pasado 3 de julio en el monte Rushmore, durante las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En dicha intervención, el jefe del Estado hizo una férrea defensa de los valores fundacionales de la nación norteamericana. "América nunca será un país comunista", aseguró el líder republicano, que instó a sus simpatizantes a proteger lo que definió como el carácter y la identidad estadounidenses frente a cualquier amenaza ideológica. La elección de este acto en diferido subraya la intención del Gobierno de establecer un canal de comunicación directo, sin la intermediación de la prensa tradicional.

El lanzamiento de esta plataforma institucional se ha producido el mismo día en que grandes cadenas como ABC, CBS, Fox News y NBC han anunciado la suspensión de su participación en el consorcio que habitualmente cubre a la Casa Blanca. Esta drástica decisión de las televisiones responde a la negativa del equipo gubernamental de permitir el acceso a las instalaciones al equipo de CNN, medio al que correspondía por turno encargarse de la señal compartida.

El origen de este enfrentamiento radica en el veto impuesto recientemente por el presidente a los periodistas de CNN, MS NOW y el diario Politico. El mandatario acusa a estas empresas periodísticas de ofrecer una información sesgada y mantener una línea editorial sistemáticamente desfavorable hacia su gestión. Ante la prohibición de acceso, los tres medios afectados han interpuesto una demanda judicial contra la cúpula gubernamental, argumentando que la exclusión vulnera de forma flagrante sus derechos constitucionales básicos, vinculados a la libertad de prensa y de información.

Esta insólita controversia mediática y judicial se desarrolla mientras la agenda oficial continúa su curso. El gobernante se ha desplazado a Nueva York con motivo de la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene previsto intervenir este mismo martes. El litigio con la prensa amenaza con ensombrecer el protagonismo diplomático de una cita internacional que habitualmente capta toda la atención mediática del país.