Trump asegura en la ONU que "Cuba caerá" y amenaza con aniquilar a Irán si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para defender la política exterior de su Administración y advertir de posibles acciones contra Irán y Cuba. Durante su discurso, celebrado este martes en Nueva York, ha afirmado que su país recurrirá a su poder militar si considera que están en riesgo sus intereses nacionales.

Trump ha centrado parte de su discurso en Irán y en la cuestión nuclear. El presidente estadounidense ha asegurado que Teherán no llegará a disponer de un arma nuclear y ha planteado dos escenarios: alcanzar un acuerdo o recurrir a una acción militar.

"¿Un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que nunca fue antes, o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?", ha afirmado Trump durante su intervención.

Además, el mandatario ha añadido que cree que será posible alcanzar un "acuerdo justo" después de las elecciones legislativas estadounidenses previstas para noviembre. La delegación iraní ha abandonado la sala al escuchar estas palabras del presidente.

Advertencia a Cuba y al continente americano

Trump también ha dirigido unas palabras hacia Cuba. En este sentido, ha asegurado que el régimen de la isla se encuentra bajo una "fuerte presión" y ha afirmado de forma expresa: "Cuba caerá".

El presidente estadounidense ha señalado además que Washington mantiene conversaciones con La Habana y ha sostenido que "el comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba". Sin embargo, en su intervención no ha detallado qué medidas concretas contempla Estados Unidos para propiciar ese cambio.

Las palabras de Trump también han provocado la reacción inmediata de la delegación cubana presente en la Asamblea General. Los representantes de Cuba se han levantado de sus asientos y han abandonado la sala mientras el presidente estadounidense continuaba con su intervención.

La advertencia se ha extendido al conjunto del continente americano. Trump ha afirmado que Estados Unidos no permitirá que amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental. "Si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", ha declarado.

Trump reivindica el poder de Estados Unidos

El presidente estadounidense ha presentado ante la Asamblea General una defensa de su política basada en el poder económico, militar y tecnológico del país.

"Con orgullo puedo afirmar que Estados Unidos ha resurgido y que hoy es más fuerte que nunca", ha sostenido. Trump ha afirmado también que la economía estadounidense es "la envidia del mundo", que sus Fuerzas Armadas son las más poderosas y que el país mantiene una posición de liderazgo tecnológico.

El mandatario ha resumido su actuación exterior contraponiéndola a la de anteriores dirigentes: "Mientras otros hablaban, yo actuaba", ha señalado.

Venezuela y Ucrania, en el discurso

Trump se ha referido igualmente a Venezuela y a la situación política del país. Según ha explicado, tras la captura de Nicolás Maduro, "cientos de presos políticos han salido de las cárceles" y Estados Unidos trabaja con dirigentes venezolanos para establecer un futuro para el país.

Sobre Ucrania, ha asegurado que su Administración mantiene contactos con los dirigentes de Rusia y Ucrania y ha afirmado que espera resolver el conflicto.

El presidente estadounidense también ha anunciado que Estados Unidos desarrollará una mayor presencia militar en Groenlandia, dentro del acuerdo alcanzado con Dinamarca y las autoridades de la isla. Según ha explicado, está previsto construir dos bases militares.

Críticas a la ONU y a la Corte Penal Internacional

Trump ha vuelto a cuestionar durante su intervención el funcionamiento de organismos internacionales. En particular, ha criticado a la Corte Penal Internacional y ha afirmado que Estados Unidos no permitirá que sus militares sean investigados o juzgados por una institución que, según sostuvo, no tiene jurisdicción sobre el país.

El discurso de Trump se ha producido después de la intervención del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien había advertido del aumento de las divisiones geopolíticas y defendido la cooperación internacional.

El presidente estadounidense ha respondido reivindicando una política exterior centrada en la capacidad de Estados Unidos para actuar directamente cuando considere que sus intereses nacionales están en juego.