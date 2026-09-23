Trump asume el control de la seguridad de Groenlandia con un pacto "histórico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suscrito en Nueva York, durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, un tratado tripartito con Dinamarca y Groenlandia que permite a Washington asumir de forma permanente las necesidades estratégicas y militares del territorio ártico.

El inquilino de la Casa Blanca ha calificado el entendimiento como un texto sin precedentes y lo ha vinculado directamente con la protección del territorio norteamericano. Trump ha asegurado que este pacto otorga a EEUU competencias exclusivas para blindar su frontera norte y tener "la plena capacidad de hacer lo necesario para defender el continente americano".

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha destacado que el documento representa un salto cualitativo en las relaciones bilaterales. Tras recordar el histórico acuerdo rubricado hace 75 años, la jefa del Gobierno danés ha afirmado que esta iniciativa beneficia no solo a las partes directamente implicadas, sino que refuerza de manera contundente el paraguas protector de la OTAN frente a adversarios comunes.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen. El diplomático ha valorado muy positivamente el resultado de unas negociaciones que, aunque reconocidamente complejas, han culminado respetando la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho de los ciudadanos groenlandeses a decidir su futuro institucional, asumiendo una responsabilidad compartida en el Atlántico Norte.

Desde Nuuk, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha reafirmado el firme compromiso de la isla con el bloque occidental. El dirigente ha enfatizado que su futuro está estrechamente ligado a Estados Unidos, hasta el punto de asegurar que la seguridad de Groenlandia y la del continente americano son indivisibles y deben abordarse de forma conjunta.

La comunidad internacional y las principales instituciones multilaterales han acogido con gran satisfacción el texto. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha incidido en que este paso es vital para contrarrestar las amenazas existentes en el Ártico y crear un entorno más estable. Asimismo, altos cargos de la Unión Europea, como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han aplaudido que la consolidación de la seguridad transatlántica se haga respetando la autodeterminación local.

Este nuevo marco diplomático pone fin a las fricciones surgidas hace meses entre los tres Gobiernos. Cabe recordar que el propio Trump sugirió la posibilidad de que Washington adquiriera la totalidad de Groenlandia apelando a motivos de seguridad nacional, una propuesta que generó un profundo malestar en Copenhague pero que ahora se reconduce a través de una sólida alianza defensiva.