'La Bestia' de Donald Trump frente a la 'Bandera Roja' de Xi Jinping: duelo de limusinas

La visita a Washington del presidente de China, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado el interés por un aspecto muy particular de la cumbre: las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo. El duelo automovilístico enfrenta a La Bestia de Trump y la llamada Bandera Roja de Xi, dos vehículos que son mucho más que un simple medio de transporte.

El mandatario estadounidense y la primera dama, Melania Trump, recibieron a pie de pista en la base aérea de Andrews a Xi y a su esposa, Peng Liyuan. Tras la protocolaria ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron hacia sus compromisos en sus respectivos vehículos oficiales.

Las dos potencias buscan proyectar una imagen de buena sintonía institucional en este encuentro, a pesar de las profundas tensiones existentes entre Washington y Pekín. Sobre la mesa planean asuntos de enorme trascendencia geoestratégica, como la política de aranceles, el futuro de Taiwán o la intensa carrera por la inteligencia artificial.

En este contexto, las características de sus vehículos de representación funcionan también como auténticos símbolos de poder a nivel global. Las especificaciones técnicas de ambos coches están rodeadas de un absoluto secretismo por motivos de seguridad nacional, lo que no hace sino alimentar las especulaciones sobre sus verdaderas capacidades de defensa.

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La limusina estadounidense, conocida popularmente como La Bestia, es uno de los grandes emblemas del presidente de EEUU, compartiendo protagonismo con el avión Air Force One. Se trata de un modelo exclusivo de Cadillac, la emblemática marca de lujo propiedad del gigante automovilístico General Motors.

El vehículo actual utilizado por Donald Trump fue fabricado específicamente para satisfacer las exigentes demandas de seguridad y entró en servicio en el año 2018. Su desarrollo y construcción supusieron un coste estimado que ronda los 1,5 millones de dólares.

Aunque el Servicio Secreto guarda con celo los detalles específicos sobre sus sistemas de protección, los medios norteamericanos calculan que esta mole pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas. Su estructura combina la elegancia propia de un Cadillac con componentes de vehículos pesados.

Considerada un auténtico búnker sobre ruedas, a la limusina norteamericana se le atribuye un grueso blindaje multicapa y unas puertas con un peso equiparable al de las de un avión comercial. Además, cuenta con neumáticos capaces de seguir rodando tras sufrir impactos y un habitáculo completamente sellado para proteger a sus ocupantes frente a un ataque químico.

La Bandera Roja de Xi Jinping

Por su parte, el automóvil utilizado por el mandatario comunista es un modelo N701 de la exclusiva marca Hongqi, que en español significa Bandera Roja. Este fabricante pertenece al conglomerado estatal FAW, y el vehículo ha sido la elección del líder chino en sus desplazamientos oficiales desde 2022, con un precio que algunas fuentes sitúan en torno a los 700.000 dólares.

🇺🇸🇨🇳 Así recibió Trump a Xi Jinping en la Casa Blanca. pic.twitter.com/FpRL8WT5Ey — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 24, 2026

El diseño de la limusina oriental mantiene el icónico adorno en el capó, tan característico de la marca, pero luce un aspecto considerablemente más alargado que los modelos tradicionales. Su estética incluye un guiño histórico, ya que recuerda a los primeros vehículos de la firma que vieron la luz a mediados del siglo pasado.

Diferentes informaciones estiman que su longitud supera los 5,5 metros y que su peso ronda las tres toneladas, lo que lo convierte en un coche significativamente más ligero que su homólogo estadounidense. Mientras que la apuesta de Trump está diseñada para resistir agresiones directas, el vehículo de Xi confía en la potencia de su motor para facilitar una huida a gran velocidad en caso de emboscada.

Como es habitual en estos niveles de la diplomacia, ambas limusinas se desplazan en aviones de carga para garantizar la movilidad de los mandatarios en sus viajes internacionales. Sin embargo, mientras el coche de EEUU ha acaparado durante años la atención mediática global, el vehículo chino permanece lejos del escrutinio público, fiel al hermetismo que caracteriza al régimen de Pekín.