Los periodistas de CNN y MS NOW entran en la Casa Blanca tras la orden del juez

La tensión entre la Administración estadounidense y los medios de comunicación ha sumado un nuevo episodio legal que se ha saldado con una victoria para la libertad de prensa en el país norteamericano. Los periodistas de las cadenas de televisión CNN y MS NOW, así como los redactores del diario Politico, han logrado entrar este jueves en la Casa Blanca para poder realizar su labor periodística con normalidad.

Este retorno se ha producido después de que un juez federal ordenara el restablecimiento inmediato de las credenciales de acceso de estos profesionales. El magistrado consideró que la retirada de los pases de prensa violaba el debido proceso, un derecho fundamental amparado por la Constitución estadounidense. La medida judicial supone un importante revés para el Gobierno, que había intentado limitar la presencia de ciertos reporteros críticos en las ruedas de prensa.

A pesar de la claridad del mandato judicial, el proceso de reingreso no ha estado exento de complicaciones. Durante las primeras horas de la jornada, la Casa Blanca impidió la ejecución del fallo e impuso nuevas restricciones administrativas. Los agentes encargados de la seguridad del recinto negaron inicialmente el paso a los informadores, alegando que todavía no habían recibido directrices oficiales para autorizar su entrada.

Esta actitud dilatoria por parte del Ejecutivo generó una profunda incertidumbre entre los corresponsales acreditados en Washington. Sin embargo, la presión legal y mediática terminó por surtir efecto. Pasado el mediodía, dos de los medios afectados anunciaron públicamente que sus equipos habían logrado sortear el veto y ya se encontraban en el interior de la residencia presidencial para cubrir la actualidad del día.

La decisión del juez subraya la importancia de garantizar que el poder político no pueda censurar arbitrariamente a los medios basándose en la incomodidad que puedan generar sus preguntas. Aunque la Casa Blanca tiene la potestad de establecer normas de decoro y regular el funcionamiento de las comparecencias, la jurisprudencia establece que no puede retirar las credenciales de forma discrecional sin un procedimiento justo. La resolución de este conflicto reafirma el papel indispensable que juega una prensa independiente en cualquier democracia liberal, obligando a las autoridades a someterse al escrutinio público.