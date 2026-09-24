Sánchez se lanza en la ONU contra Trump y la 'conspiración' reaccionaria mundial

Dispuesto a ser "la némesis" del presidente norteamericano, Donald Trump, y el líder de la resistencia de la izquierda europea, como se referían a él The Washington Post y The New York Times el pasado mes de marzo, el presidente español, Pedro Sánchez, ha intervenido este miércoles ante la Asamblea General de la ONU haciendo un alegato contra una serie de políticas como las que está desarrollando la administración del mandatario estadounidense frente a las que España "no va a callar".

Eso sí, y como es habitual en Sánchez, en ningún momento citó directamente a Trump. "No hace falta señalarlos. Todos sabemos quiénes son y cuál es su modus operandi", señaló, durante un discurso plagado de críticas a actuaciones realizadas por el propio Trump u otros gobiernos "reaccionarios". "Subo a esta tribuna con un solo objetivo: defender aquello que muchos están intentando destruir", señaló desde el principio, para reivindicar los principios inspiradores de Naciones Unidas que "varios gobiernos aquí presentes desprecian y pretenden desmantelar".

'Conspiración' reaccionaria contra la ONU

En opinión de Sánchez, en estos ocho años, desde que intervino por primera vez en la misma tribuna, el mundo ha ido a peor por culpa del ataque de entidades y gobiernos reaccionarios contra la paz, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

Todo ello según un guion claramente planificado, que recuerda al que el propio Pedro Sánchez dibuja para el panorama español. Según el presidente del Gobierno, estos gobiernos y entidades reaccionarios empiezan cuestionando las reglas, luego las incumplen, recortan sus contribuciones y, de este modo, cuando han bloqueado su capacidad de actuar, dicen que son inútiles y que se puede prescindir de ellas.

Esas fuerzas reaccionarias se han ido quitando las caretas y haciéndose con el poder en muchos lugares para lanzar guerras ilegales y masacrar a civiles inocentes, contaminar la atmósfera y el océano como si fueran suyos, y conspirar contra la ONU. Observarlo ha transformado su forma de entender el mundo, aunque no ha perdido la esperanza cuando ve a millones de personas que luchan en defensa de la paz, los derechos civiles y la naturaleza.

Consejo de Seguridad y una mujer al frente de la ONU

Pidió acabar con el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que ningún país sea a la vez juez y parte "por muy poderoso que sea".

Otra reclamación de Pedro Sánchez fue reforzar organismos como la Corte Penal Internacional, para que puedan investigar, perseguir y sancionar a aquellos que violan las normas, reconstruir la arquitectura de desarme nuclear e imponer una regulación estricta a los tecno-oligarcas.

Y defendió que el sustituto de António Guterres sea una mujer latinoamericana, resaltando la relevancia del feminismo como una de las principales fuerzas de progreso del mundo.

"Un mundo más pacífico, más sostenible y más justo"

El presidente del Gobierno también ha recordado en su discurso que España se ha opuesto a todas las guerras de agresión que ha habido en los últimos años, ya sea en Ucrania, Líbano o Irán, y que se ha negado a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, lo que provocó las críticas de Trump. Frente a ello, resaltó que España impuso el embargo de armas a Israel y condenó "sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza", y que ha duplicado su inversión en cooperación frente a la "motosierra" que ha recortado un tercio la ayuda mundial al desarrollo.

Y terminó con un discurso con el que trata de ganarse al público de izquierdas y anti-Trump: "España no elige el camino más fácil. Elige el camino más justo. Lo sabe el mundo entero. Y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello. Quieren que nos acobardemos. Quieren que nos rindamos (...) Yo estoy aquí para decirles alto y claro que se equivocan y no nos vamos a callar", afirmó.

En esa línea, señaló que hay que trabajar para poder decir a las generaciones futuras que "nos dejamos la piel para legarles un mundo más pacífico, más sostenible y más justo". "Ese es el compromiso que quiero dejar en esta tribuna. No en mi nombre sino en el del país al que represento".

La españolidad de Ceuta

Sánchez resaltó también este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que Ceuta es una "ciudad española" y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias —como se refiere a la invasión de la ciudad— de los últimos años respondiendo con decencia y legalidad.

"En momentos así, la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", aseguró. En opinión del presidente del Gobierno se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos, reiterando que Ceuta saldrá más fuerte de esta crisis.

Sánchez no hizo ninguna referencia a Marruecos en su intervención en la Asamblea, país del que sí habló en rueda de prensa previa a su intervención destacando su colaboración, aunque reconociendo el fallo que hubo en los controles fronterizos durante la entrada masiva de personas.

Aprovecha el caso Maricarmen para atacar al PP

Fuera de la Asamblea, Pedro Sánchez aprovechó el desahucio de Maricarmen ayer miércoles para cargar contra el PP de Madrid. "El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones públicas", ha subrayado Sánchez en rueda de prensa en Nueva York, donde ha criticado con dureza tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno autonómico, las administraciones competentes en materia de protección social a personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, a las que ha acusado de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos de doscientos metros con terraza", haciendo gala de la más pura demagogia, y olvidando que la ley que obliga al desahucio de Maricarmen es una ley socialista.

El decreto que prorrogaba la moratoria de los desahucios y la protección a hogares vulnerables fue derogado en el Congreso el pasado febrero con los votos del PP, Vox y Junts, pero en ningún momento se ha referido a este partido.

A su juicio, es "imperioso" aprobar una ley no solo para resolver la tragedia social que supone ese desahucio, sino también para abordar en su conjunto el problema de la vivienda. Y se ha comprometido a enviar al Parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas, pidiendo "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar una nueva "tragedia" como la de Maricarmen.

Las joyas de Zapatero

Durante su comparecencia en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, a Pedro Sánchez le han preguntado sobre la información enviada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al juez Calama sobre que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó por "deferencia".

Sánchez ha ratificado su confianza en Zapatero. "No tengo nada mas que añadir, que sigue contando con la confianza y respeto a la presunción de inocencia". Preguntado por la posibilidad de que él mismo reclame a Zapatero que renuncie a estos regalos, Sánchez ha preferido esperar a "ver efectivamente en qué se traduce esto".

El juicio a Begoña Gómez

En la misma comparecencia le han preguntado por la apertura de juicio oral por los delitos de tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez, su mujer, es decir, esposa del jefe del Gobierno. A ello ha contestado que cree que "está todo dicho desde hace ya bastante tiempo".

No obstante ha querido aclarar al periodista: "Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez; es importante el matiz, es Begoña Gómez, luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez", lo que casa mal con poner a todo el Gobierno a defender a título individual y desde la mesa del Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior al mismo a Begoña Gómez, como hizo este pasado martes Elma Saiz. Un poco tarde para separar a Begoña Gómez de la mujer del presidente del Gobierno.