Susan Sarandon, detenida en una protesta antiisraelí contra Netanyahu

Las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder fueron arrestadas este jueves por efectivos de la Policía de Nueva York mientras participaban en una manifestación contra la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU. A través de imágenes compartidas en redes sociales, se puede observar el momento en que agentes policiales esposaban a Einbinder —reconocida por su papel en la producción de HBO Hacks—, así como la detención de Sarandon por parte de varios uniformados.

Entre los arrestados en esta movilización también se encuentra Darializa Avila-Chevalier, aspirante demócrata a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que cuenta con el apoyo del alcalde Zohran Mamdani, de acuerdo con lo reportado por The New York Post. El citado medio señaló que, al ser custodiada hacia un vehículo de transporte del NYPD, la candidata exclamó en voz alta: "¡Palestina libre!".

US actress Susan Sarandon was among several protesters detained in New York during a Jewish Voice for Peace demonstration against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's visit to the UN General Assembly. pic.twitter.com/FvN0SYpGSU — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 24, 2026

La protesta contó además con la presencia de otras figuras públicas, entre ellas la actriz Cynthia Nixon —famosa por su interpretación de Miranda en la serie Sexo en Nueva York— y el excontralor neoyorquino Brad Lander. La convocatoria fue impulsada por el colectivo Jewish Voice for Peace como parte de una serie de actos programados durante la jornada para protestar contra las intervenciones militares en Palestina y rechazar la presencia de Netanyahu en el foro internacional.

Asimismo, la agrupación Palestinian Youth Movement tiene prevista otra marcha que se desplazará desde Bryant Park, en el corazón de Manhattan, hacia el perímetro de la sede de las Naciones Unidas.

A pesar de las movilizaciones en las calles de la ciudad, Netanyahu pronunció su discurso ante la Asamblea General, espacio en el que dirigió duras críticas contra Mamdani, tildándolo de "antisemita" y acusándolo de "elogiar a criminales condenados por respaldar a Hamás".