Trump recibe a Xi con cazas y bombarderos: la reacción del presidente al estruendo se hace viral

Donald Trump ha recibido a Xi Jinping en su primera visita a la Casa Blanca en más de diez años. La bienvenida estuvo cargada de solemnidad y gestos de deferencia hacia el mandatario chino en el preludio de una visita en la que tratarán asuntos de máxima tensión diplomática, como los aranceles, tierras raras, inteligencia artificial, Taiwán y la guerra de Irán.

Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, aterrizaron el miércoles en la Base de Andrews, a las afueras de la capital estadounidense, y fueron recibidos por Trump y la primera dama, Melania, a pie de pista, un gesto que refleja la importancia que la Casa Blanca concede a la visita.

En la pista, ambos mandatarios han presenciado el despliegue especialmente solemne con banda militar, honores y un desfile aéreo. El estruendo provocado por dos bombarderos ha sorprendido a Trump, que se ha encogido mientras apretaba los dientes por el ruido. Xi, a su lado, ha permanecido aparentemente impasible.

Rebajar la tensión

Más allá de las imágenes y la ceremonia, la reunión tiene como objetivo mantener bajo control la rivalidad entre Washington y Pekín. Los dos presidentes llegan después de meses de tensiones comerciales y tecnológicas. Estados Unidos y China han mantenido una tregua arancelaria que acaba de ser prorrogada, mientras las negociaciones siguen abiertas en asuntos como las tierras raras, las exportaciones agrícolas y determinadas mercancías.

La inteligencia artificial será otro de los grandes asuntos. Trump ya ha adelantado que será un tema importante de sus conversaciones con Xi y ha defendido mantener por ahora el marco existente, mientras ambas potencias compiten por el liderazgo tecnológico. La disputa incluye también los semiconductores y las restricciones estadounidenses a la exportación de determinados chips avanzados a China.

Y luego están los grandes conflictos internacionales. Taiwán sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Pekín, mientras que la guerra de Irán también puede aparecer en las conversaciones después de las recientes tensiones en Oriente Medio.

No se espera que la reunión produzca grandes acuerdos capaces de cambiar de golpe la relación entre ambos países. El objetivo más inmediato parece ser mantener abiertos los canales de comunicación y evitar que la rivalidad económica y geopolítica vuelva a convertirse en una escalada difícil de controlar.