Un juez obliga a Donald Trump a devolver el pase de la Casa Blanca a CNN y 'Politico'

El Gobierno de Estados Unidos ha recibido un revés judicial después de que un magistrado federal ordenara la restitución inmediata de las credenciales de prensa a los periodistas de las cadenas de televisión CNN y MSNBC, así como al portal de noticias Politico. La decisión llega como respuesta al veto impuesto previamente por la Administración del presidente Donald Trump, que había retirado el acceso a estos medios a las instalaciones presidenciales.

El magistrado Timothy Kelly ha sido el encargado de dirimir este conflicto, determinando en su fallo que la medida adoptada por el Ejecutivo republicano no se llevó a cabo respetando el debido proceso. Según el texto de la resolución judicial, que ha sido recogido y difundido por la propia cadena afectada, "los individuos deben recibir notificación y una oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés protegido constitucionalmente". La sentencia subraya que el equipo del presidente obvió estos pasos y solo mencionó la posibilidad de recurrir la decisión días después de haber retirado de forma efectiva las acreditaciones de prensa.

Durante la vista oral que tuvo lugar este pasado miércoles, la defensa de la Administración recayó en el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik. El letrado intentó justificar la polémica decisión argumentando que ciertas informaciones elaboradas por CNN, MSNBC y Politico suponían un riesgo directo para la seguridad nacional del país. Asimismo, Velchik defendió la prerrogativa del jefe de Estado, asegurando que el mandatario ostenta el derecho inalienable de decidir quién puede acceder y quién no al recinto de la Casa Blanca.

Frente a estos argumentos, la representación legal de los medios de comunicación, encabezada por el abogado Ted Boutrous, desmontó la tesis gubernamental señalando una evidente contradicción temporal. Boutrous destacó que "la primera mención de la seguridad nacional en este caso" no se produjo en el momento de la expulsión, sino varios días después del anuncio y únicamente como respuesta a la presentación de la demanda judicial. El letrado ironizó sobre este hecho apuntando que a la Administración "se le había encendido la bombilla" a posteriori para intentar dotar de justificación legal a un acto ya consumado.

Para reforzar su postura, el abogado de los medios agraviados denunció que sus representados recibieron las misivas oficiales con las explicaciones del veto mucho tiempo después de que la prohibición entrara en vigor. En su alegato final, Boutrous aclaró que las piezas informativas utilizadas por el Ejecutivo para justificar esta inédita expulsión no eran más que "noticias convencionales" amparadas por la libertad de prensa. De hecho, puntualizó que, de todo el material señalado por el gabinete republicano, tan solo un artículo había sido redactado por un profesional que contara con acceso acreditado a las instalaciones presidenciales, evidenciando así la falta de solidez en las acusaciones presentadas contra los reporteros.