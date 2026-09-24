Varios países abandonan el pleno de la ONU cuando habla Netanyahu: "Cobardes morales"

El discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas comenzó este jueves con una imagen contundente: decenas de delegados abandonaron la sala cuando el mandatario tomó la palabra, dejando amplias zonas de la Cámara prácticamente vacías.

Netanyahu respondió directamente al gesto de los representantes diplomáticos antes de comenzar su intervención. "Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora", afirmó.

Mientras las delegaciones salían, los asistentes que permanecieron en los palcos mostraron su respaldo al primer ministro israelí con aplausos, consignas y banderas de Israel. Al término de la intervención, Netanyahu recibió una ovación de pie de sus seguidores.

Ataque a Mamdani y defensa de Israel

Durante un discurso de cerca de 40 minutos, Netanyahu convirtió buena parte de su intervención en una defensa de la actuación de Israel y en una respuesta a sus críticos. Uno de sus principales objetivos fue el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que había acusado al primer ministro israelí de crímenes de guerra y genocidio.

"No me puedes silenciar. No puedes silenciar la verdad", le espetó Netanyahu, que acusó a Mamdani de antisemitismo y rechazó las acusaciones de genocidio contra Israel. El primer ministro aseguró que Israel no había cometido un genocidio, sino que había impedido uno al combatir a Hamás.

Netanyahu también cargó contra Turquía y su presidente, Recep Tayyip Erdogan, al que calificó de "tirano". Le acusó de atacar a Israel y de pretender hacerse con el control de Siria, además de rechazar sus reivindicaciones sobre Jerusalén. "No, señor, no lo hará. Este es nuestro país, nuestra ciudad, nuestra capital eterna", afirmó.

El primer ministro israelí dedicó asimismo palabras especialmente elogiosas al presidente estadounidense, Donald Trump, al que definió como el mejor aliado que ha tenido Israel. Netanyahu reconoció que ambos mantienen "diferencias", pero aseguró que permanecen unidos cuando se producen los momentos decisivos.

En su intervención, Netanyahu presentó además el enfrentamiento con sus enemigos regionales como una lucha por la supervivencia de Israel y volvió a reivindicar las operaciones militares contra Hamás y Hezbolá. Incluso mostró ante la Asamblea un localizador, en referencia a los ataques contra los dispositivos utilizados por miembros de Hezbolá en 2024. También enseñó un receptor de Starlink que dijo que dejaría para la delegación iraní, en referencia a la situación política de Irán.

Fuera de la ONU, cientos de manifestantes protestaron contra la presencia de Netanyahu en Nueva York, mientras que dentro del edificio la salida de las delegaciones marcó el inicio de una intervención que el primer ministro aprovechó para reivindicar la posición de Israel ante la comunidad internacional.