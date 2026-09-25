Las mentiras de Pedro Sánchez en sus respuestas a los estudiantes de Harvard

Como hemos contado en Libertad Digital, el presidente del Gobierno ha salido malparado de su último acto en su gira de cuatro días en EEUU. El escenario internacional, donde siempre se ha movido como pez en el agua y al que huye cada vez que la situación interna le resulta desagradable, ha dejado de ser un lugar cómodo para Sánchez.

En estos momentos, con tantos frentes judiciales abiertos, muy especialmente la apertura de juicio oral a su mujer, Begoña Gómez, las poco convincentes explicaciones sobre el origen de las joyas que ha dado al juez su referente moral, José Luis Rodríguez Zapatero y, muy especialmente, la tremenda crisis abierta en Ceuta por la invasión de inmigrantes ilegales del 30 y 31 de julio, por citar sólo los tres casos más actuales, Pedro Sánchez debió pensar que unos días en EEUU servirían para relanzar su agenda internacional y alejarle del ruido y los escándalos que le rodean.

Nada más lejos de la realidad. Ha sido precisamente en un foro en el que quizás no se lo esperaba donde los estudiantes le han amargado su discurso estrella, sobre uno de los temas en los que más le gusta lucirse: "La amenaza de los tecnooligarcas para la democracia".

Pero el problema de Sánchez no es sólo que haya salido malparado por las preguntas que le han hecho los estudiantes, que lo han colocado en una posición muy incómoda por inesperada, y que haya criticado las preguntas que le han hecho, sino que al responderlas ha incurrido en claras mentiras.

Sobre Begoña Gómez y David Sánchez

Así, al preguntarle sobre la corrupción, el estudiante habla de los casos de corrupción en general, citando a su mujer, a su hermano, al fiscal general, a varios ministros, la situación genérica de algunos de esos casos sin especificar. Pedro Sánchez, en su respuesta al estudiante, utiliza una primera mentira diciéndole que ha dicho algo que no ha dicho: "Es muy difícil asumir estos ataques personales. Un joven estudiante como tú ya los ha condenado y has dicho que mi mujer y mi hermano son culpables, y eso no es justo, porque no lo son. Es otra cuestión, que me lleva a la política sucia, pero no a la corrupción". Una primera mentira, porque el estudiante no ha dicho nada de eso en su pregunta y en ningún momento ha condenado ni a Begoña Gómez ni a David Sánchez.

Al hilo del discurso de Sánchez en torno a la corrupción del dinero y el poder, el estudiante le ha preguntado sobre las "nueve diferentes causas de corrupción" en tono a su Ejecutivo. "Tengo mucha curiosidad de preguntarle sobre su mujer, su hermano, su ex fiscal general, su exjefe de gabinete, la asistente de su esposa". "Algunos están en prisión por esto, algunos en juicios, algunos investigados…". El estudiante se preguntó sobre "cómo restaurar la confianza" en el Ejecutivo ante este panorama y "cómo cambiar la percepción" en torno al propio Sánchez, citando una encuesta de la Comisión Europea que le señalaría a él como la persona tras los escándalos de corrupción.

Pero el presidente del Gobierno necesitaba victimizarse con estos casos para acentuar la apariencia de cacería que, según el relato que él mismo puso en marcha tras la imputación de su esposa y su falso amago de dejar la política, se habría desencadenado contra él para derrocarlo.

Pero es que, además, y en el caso de David Sánchez, sí que ha sido condenado, como también ha sido condenado el fiscal general del Estado, del que se olvida Pedro Sánchez en su respuesta. Que no le guste la condena al presidente del Gobierno, es una cosa, pero no puede decir que David Sánchez no es culpable desde el punto de vista judicial, porque ya ha sido condenado. En cuanto a Begoña Gómez, está por ver, pues todavía no ha sido juzgada.

Ambigüedad y medias verdades con Venezuela

En cuanto a Venezuela, Pedro Sánchez ha utilizado en su respuesta la ambigüedad y las medias verdades que utiliza en relación a la política que mantienen con Venezuela y todo lo relacionado con este país. Medias verdades que son la peor de las mentiras.

Porque ha respondido al estudiante que le ha preguntado sobre la posición española y que le ha mencionado los estrechos lazos el expresidente Zapatero con Nicolás Maduro que "España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Maduro". Eso es cierto, como también es cierto que tampoco reconoció nunca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como sí hicieron otros países como EEUU o Italia, ya con González fuera del país, lo que contribuyó claramente al apuntalamiento del régimen hasta la intervención norteamericana y la extracción y encarcelamiento de Maduro en enero de 2026.

Es más: en septiembre de 2024, cuatro días después de que Edmundo González llegase a España como exiliado, una salida en la que el papel jugado por España y su embajada en Caracas tampoco ha sido explicado, porque igual no se puede explicar, el PSOE votó en contra en el Congreso a una Proposición No de Ley del PP para reconocerle como presidente legítimo de Venezuela, iniciativa que salió adelante con los votos de los populares, Vox, PNV, UPN y CC.

Así que, la respuesta de Sánchez al estudiante de Harvard, para ser completa, tendría que haber sido: "España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Maduro... y tampoco los de Edmundo González". Eso habría sido lo honesto, y lo acorde con la verdad histórica.