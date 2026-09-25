Si Pedro Sánchez pensaba que su gira por Nueva York le libraría de los sinsabores que los casos de corrupción que le rodean, los más cercanos, le provocan en España, se equivoca. Ni siquiera en un entorno a priori favorable, como la Universidad de Harvard, donde el presidente del Gobierno intervino en el fórum John F.Kennedy Jr en el último acto de su viaje de cuatro días a Estados Unidos, Sánchez se ha librado de un asunto, los casos de Begoña Gómez, su hermano e incluso del fiscal general, García Ortiz, que le persiguen donde quiera que va. Además de otros temas incómodos, como su posición sobre Venezuela y su cambio en relación al Sáhara Occidental tras el espionaje de su móvil con el software Pegasus.

Tras su discurso ante los estudiantes, después de mantener una serie de reuniones con académicos y otros representantes del fórum John F.Kennedy Jr, y su discurso que tuvo como epígrafe "La amenaza de los tecnooligarcas para la democracia", Sánchez vivió un momento realmente incómodo que seguramente no se esperaba, cuando los estudiantes le hicieron una serie de preguntas por parte de los estudiantes que estaban realmente enterados sobre la situación española.

Begoña, David y García Ortiz

Uno de esos estudiantes le preguntó al presidente del Gobierno por las causas judiciales de su esposa, su hermano y el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y le dijo que estaban relacionadas con casos de corrupción y que han conllevado que otras personas estén en prisión. El estudiante le planteó qué piensa sobre quienes creen que él es una de las razones de esa corrupción.

El presidente del Gobierno intentó diferenciar entre los casos de corrupción (algunos, dijo) que se han producido en exmiembros del Gobierno o del PSOE, y que cuando esto sucede, sea el país que sea, hay que pedir al Gobierno que responda de manera efectiva, que es lo que ha hecho su Gobierno y su partido, de las causas que afectan a su esposa y su hermano. "Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mí, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión", señaló. ¿Y en qué consiste esa reflexión? Pues en que es gratificante ser presidente, porque uno puede hacer muchas cosas por su país, pero que sufrir ese ataque personal es muy difícil de asumir, para a continuación criticar al estudiante que le ha hecho la pregunta: "Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son" —obviando que su hermano ya está condenado, igual que Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general de la historia condenado en el ejercicio de sus funciones—. "Ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción".

🔴 Sánchez sale malparado en Harvard: los estudiantes le preguntan por Begoña, David, el fiscal, Pegasus, ZP y Venezuela y el presidente del Gobierno recurre a sus habituales escusas sobre los escándalos pic.twitter.com/Rgu0OL8Enc — Libertad Digital (@libertaddigital) September 25, 2026

Pegasus, Marruecos y el Sáhara

Otro estudiante le pregunto sobre el espionaje de su teléfono y el de varios ministros con el programa Pegasus, del que se culpa a Marruecos, y le planteó qué relación podría tener con el cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental, aún no explicado.

Sánchez confirmó el hackeo de Pegasus pero señaló que no se sabe quién lo hizo, aunque se abrió una investigación y se denunció. Y separó sus decisiones como presidente del Gobierno de ningún tipo de dependencia exterior, defendiendo la posición española sobre el Sáhara ya que explicó que apoya la resolución de la ONU de que haya una región autónoma dentro de Marruecos, y destacó que España es el país más comprometido en financiar ayuda humanitaria para el pueblo saharaui.

Además señaló que no debería tener que defenderse de noticias falsas, afeando de nuevo la pregunta del estudiante por hacerse eco de bulos, y emplazó a que si alguien tiene algún tipo de información al respecto, que la haga pública.

Venezuela y Zapatero

Otro estudiante le preguntó sobre la posición española en relación a Venezuela, mencionando los lazos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con este país, y hasta ahora persona muy próxima a Sánchez y aún no repudiada por el presidente del Gobierno español, pese a todos los escándalos judiciales en los que está inmerso, joyas incluidas. El estudiante le afeó que esta posición con Venezuela no encaja con las políticas que Sánchez dice defender.

Pedro Sánchez se defendió como pudo diciendo que España no reconoció los resultados electorales de Nicolás Maduro, que siempre ha abogado por elecciones libres y que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos. Del infame papel de la embajada española en Caracas en la salida de Edmundo González del país amenazado por el chavismo, y del papel jugado por Zapatero en el pucherazo, además de su no felicitación a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz, todavía no ha explicado nada Pedro Sánchez. Ni a los españoles ni a los venezolanos. Lógico que los estudiantes de Harvard aprovechen la ocasión para preguntar cuál es la posición española sobre Venezuela.