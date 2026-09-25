Un informe asegura que el ejército de EEUU prepara una posible acción militar sobre Cuba

El Ejército de Estados Unidos se está preparando para una posible acción militar relacionada con Cuba, según ha revelado CBS News tras acceder a un documento interno. En este sentido, la Reserva del Ejército evalúa enviar en los próximos cuatro meses refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo al Comando Sur. Varios funcionarios confirmaron que esta solicitud forma parte de la planificación militar dirigida a Cuba, aun cuando el mensaje interno no mencionaba explícitamente a la isla.

El informe, redactado la semana pasada, coincide con el incremento de la presión ejercida por el Gobierno del presidente Donald Trump sobre la isla. Pese a que no se precisa el volumen exacto de efectivos ni se han emitido mandatos de desplazamiento hasta el momento, la comunicación interna solicita a los mandos subordinados evaluar la disponibilidad de seis unidades operativas dirigidas por el Comando Sur, cuya activación se requeriría en un plazo estipulado de entre 90 y 120 días.

Dentro de estas unidades se incluyen un batallón de ingenieros y un grupo de apoyo logístico de combate especializado en la articulación de suministros, mantenimiento, transporte y carburante. Asimismo, la planificación contempla el establecimiento de una brigada médica orientada a la coordinación de los efectivos de salud. Consultados sobre el asunto, portavoces del Comando Sur eludieron brindar pormenores por motivos de seguridad operacional, aunque sostuvieron que la institución mantiene una evaluación y coordinación constantes con la Fuerza Conjunta para responder a las exigencias operativas en su zona de influencia.

Esta serie de preparativos tiene lugar tras un nuevo choque diplomático ocurrido en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la cita, la representación diplomática cubana se retiró del recinto en el momento en que el mandatario estadounidense calificó a Cuba como una estructura estatal en quiebra sostenida que terminará colapsando. En esa misma intervención, Trump remarcó que su Gabinete impulsa una transformación estructural en la isla, proceso que cuenta con el liderazgo de su secretario de Estado, Marco Rubio.