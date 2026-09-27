Trump, el nuevo Boligrande de los viejos bolichicos

Basta ver la recepción de Trump al dictador Xi Jinping, y la orden, siete veces repetida, de no dejar entrar en Venezuela a María Corina Machado para comprobar que el modelo de sociedad que pretenden oficialmente los USA ya no es el de Washington y Jefferson, el de Lincoln y el de Reagan, sino el de Mao y Deng Xiaoping, el mayor genocida de la historia y el verdugo de Tiananmen, juntos desde la Larga Marcha, y siameses en la forja de la dictadura moderna: la represión de Mao y los negocios de Deng.

Ni que decir tiene que un sujeto como Trump tan poco escrupuloso con lo público como para emitir criptomoneda y forrarse en lo privado, ve el modelo maoísta-plutocrático muy apropiado, en todos los sentidos, para los Estados Unidos del futuro: una potencia militar cuyo ejército blinda los negocios de unas empresas que, a su vez, hacen ricos a los políticos del Gobierno. El modelo es Londres al servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Es un mito que los casacas rojas cortasen los pulgares de los trabajadores del sector textil hindú para que no compitieran ventajosamente con Manchester. En realidad, algunos trabajadores lo hacían para escapar de las condiciones de esclavitud laboral de la Compañía y de la Reina. Lo indiscutible, relatado aunque mal contado por Marx, es que la artesanía de la India colonial fue hundida para favorecer a las telas de la metrópoli.

Como la India cuando era colonia británica

El modelo hindú es el que Trump quiere imponer en Venezuela: una colonia sin acceso a sus recursos naturales, expropiados por la metrópoli. Del "exprópiese" del Gorila Rojo pasamos al "hemos expropiado" del King Kong anaranjado. Poco hemos cambiado y Xi Jinping lo celebra. Eso pasó con Hong Kong, que Thatcher entregó sin elecciones a Deng Xiapoping.

El obstáculo para esa política británica de cañoneras y saqueo colonial fueron los hindúes, que rechazaban la pérdida de los recursos naturales de su país para explotarlos según conviniera en favor de la potencia colonial. El obstáculo de Trump para actuar como la Reina y la Real Compañía Británica de las Indias Occidentales son los venezolanos, que se niegan a ser el "botín del vencedor" que como un Gengis Khan de plástico exhibe Trump, que presume del petróleo venezolano robado e imita hasta lo simiesco a Chávez: es el nuevo Boligrande de los viejos bolichicos.

La cercanía de los acontecimientos, la inesperada y descarada traición de Trump y Marco Rubio a los venezolanos, nos impide ver en perspectiva lo que realmente ha sucedido, lo que supone el tipo de relación que los USA consideran legítimo mantener con otros países, sobre todo los que de alguna manera dependen para su desarrollo económico, político e institucional de Washington. Y lo explicado es muy sencillo: lo único que importa es el acceso a los recursos naturales de ese país, y el régimen que más lo favorezca será el preferido por la Casa Blanca, no importa su pasado ni su presente, y deja entre paréntesis su futuro, que carece de importancia.

¿Qué fue de la lucha de Trump contra el narcotráfico?

Se dirá que siempre las potencias, e incluso las que no lo son, han buscado satisfacer en su política exterior intereses económicos particulares o estratégicos, de tipo militar o comercial. Sin duda. pero Estados Unidos ha ido más lejos, hasta el punto de desautorizarse a sí mismos en un mes. Las operaciones militares contra Venezuela se justificaron por el tráfico de drogas y la implicación directa del Cartel de los Soles, es decir, el régimen bolivariano de Venezuela en la introducción de drogas en territorio norteamericano contra la salud de los jóvenes de ese país. La captura de Maduro se enmarcó en esa estrategia. Y acaban de sacar a Venezuela de los países que promueven el narcotráfico. Ocho meses después de trincar al narcopresidente, ungen públicamente a su narcovicepresidenta, Delcy Rodríguez, y dicen que es una persona estupenda, sólida y fiable que está haciendo "un gran trabajo" en la presidencia donde la han colocado ellos.

No será la gestión en la luz, el agua, la comida o la salud de las personas, tras el doble terremoto que ha puesto Venezuela patas arriba. Lo único que se ha visto es a la gente de uniforme de Delcy saquear las ruinas y golpear a los que protestaban por su cruel rapacidad. Lo único que han hecho, con el bolichico Betancourt, gran responsable de los cortes de luz que debía reparar, amén del sector del petróleo, que sigue sin funcionar, es firmar un acuerdo por cien años que entrega, de forma escandalosamente ilegal, a los USA los yacimientos de petróleo más grandes del mundo. La firma obediente a los que apresaron a su jefe es su único logro. Ni hay ni tiene trazas de haber libertad para los presos políticos, de prensa para todos los portales, de propiedad fuera de las leyes comunistas, o sea, ninguna, y las demás pruebas de que nada ha cambiado tras la captura de Maduro, salvo la esperanza de los venezolanos en la palabra de los Estados Unidos.

Y no sólo se han refugiado en el eufemismo de los plazos para la democratización del régimen, que sólo se conseguirá liquidándolo. Han sacado a Venezuela de la lista de países que no combatían el narcotráfico, sino que lo encarnaban. ¿Mandan los mismos, pero ya no trafican? ¿Era y es también una farsa la lucha contra el narco? ¿Van a heredar también los USA ese negocio, como el del petróleo, que ya les ha entregado Delcy?

En esta feria de indignidades totalitarias, en este espejo despótico chino en que se refleja Trump, como los dos matones del patio que se reparten las zonas de venta de chuches y los débiles a los que maltratar, hay alguien que sobra, que encarna la dignidad del pueblo venezolano, y que ya ha dicho que no se puede entregar lo que pertenece al pueblo venezolano, como el petróleo, y no sólo el petróleo, también la soberanía y la libertad.

Maria Corina estorba a los tiranos, por eso hay que apoyarla

Un hombre que sobra fue un libro de Lefort sobre Soljenitsin en los 70. La mujer que ahora sobra en los USA es María Corina Machado. Siete veces, más que los arrestos del autor de Archipiélago Gulag, ha sufrido ya a manos de Trump, convirtiéndose en la primera presa política de los Estados Unidos. No del presidente, sino del país que preside. Por puro patriotismo, aparcó su legítimo orgullo como Nobel de la Paz y le entregó la medalla a Trump, para que ayudara a la transición democrática. Así le ha pagado el viejo amigo de Epstein; por cierto, como Betancourt. Así ha respondido Marco Rubio a la esperanza de todos los hispanos. Así se ha engolfado la primera potencia de Occidente en parecerse a Oriente. Los USA ya no están al frente de lo que llamamos desde 1945 el Mundo Libre. "La ciudad en la colina" es la urbanización de los barrancos.

¿Hay que darse por vencidos? Todo lo contrario. Como en los tiempos de Soljenitsin y los Sajarov, de Walesa, Reagan y Juan Pablo II, lo que nos mueve es la defensa de la vida, la propiedad y la libertad, que son irrenunciables en quienes quieren ser personas, no animales estabulados. Cuando peor vemos que tratan a nuestros hermanos de Venezuela, más debemos implicarnos en su ayuda. La causa de la libertad es irrenunciable, y como prueba la Historia, nunca ha sido derrotada del todo. Nunca lo será.