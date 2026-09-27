Mamdani publica un vídeo inclasificable con Sánchez encestando bolas de papel

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha publicado este sábado un vídeo junto a Pedro Sánchez en el que ambos se convierten por unos segundos en jugadores de baloncesto. Los dos políticos, vestidos con traje, lanzan bolas de papel a una papelera mientras reivindican los "tiros difíciles" de la izquierda.
"Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles", dice Sánchez en inglés, utilizando la expresión taking big shots, que juega con el doble sentido de asumir grandes retos políticos y realizar lanzamientos ambiciosos a canasta. "Y encestar", responde Mamdani mientras ambos continúan lanzando las bolas de papel y se ríen ante la cámara.
Durante varios segundos, Sánchez y Mamdani realizan los lanzamientos con gestos propios de jugadores de baloncesto mientras suena una música trepidante. El vídeo, publicado en Instagram por el alcalde neoyorquino, habría sido grabado después del encuentro que ambos mantuvieron esta semana en Nueva York.
El 'skyhook' de Mamdani
Mamdani añade además una referencia al baloncesto con un "Skyhook", en alusión al famoso tiro de gancho elevado que popularizó Kareem Abdul-Jabbar, una de las grandes estrellas de la historia de la NBA y posteriormente entrenador.
El vídeo llega después de la reunión que Sánchez y Mamdani mantuvieron el pasado miércoles en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York. El presidente del Gobierno se encontraba en la ciudad con motivo de su participación en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ambos políticos dejaron patente entonces su sintonía. Mamdani presentó a Sánchez como un "defensor de la clase trabajadora" y puso como ejemplo algunas de las medidas sociales aprobadas durante su Gobierno, entre ellas las subidas salariales. El alcalde neoyorquino llegó además a recitar durante el encuentro un poema de Federico García Lorca.
Sánchez, por su parte, participó en un acto organizado por Mamdani bajo el título 'Construir una economía para la mayoría', en el que defendió el modelo económico español y la política migratoria que está llevando a cabo su Gobierno.
El vídeo no ha tardado en provocar reacciones en España. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha compartido en X la publicación de Mamdani junto a un breve comentario: "Absoluta desconexión de la realidad".