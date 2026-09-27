Mamdani publica un vídeo inclasificable con Sánchez encestando bolas de papel

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán.

Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político.

Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón.

Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel.

En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S".