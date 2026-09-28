El viceministro de Exteriores de la dictadura comunista de Corea del Norte, Kim Son Gyong, ha utilizado este lunes la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas para lanzar nuevas advertencias contra Occidente. El representante de Pyongyang ha alertado de una supuesta "inestabilidad extrema" en la península coreana, de la cual ha responsabilizado exclusivamente a la cooperación defensiva que mantienen Washington, Tokio y Seúl, a la que califica sistemáticamente de cada vez más "agresiva".

En su habitual tono beligerante y victimista, el diplomático asiático ha acusado al Gobierno estadounidense de tratar de conformar un "bloque militar más ofensivo" junto a sus históricos aliados asiáticos. Según la retórica de Kim, las democracias occidentales estarían diseñando "escenarios de guerra nuclear" orientados a amenazar a la República Popular Democrática de Corea. Sin embargo, elude mencionar que las citadas maniobras militares conjuntas son una respuesta estrictamente defensiva ante los continuos y provocadores ensayos balísticos ordenados por el líder supremo, Kim Jong-un.

El ataque verbal en el foro internacional también se ha dirigido con dureza contra sus vecinos democráticos. El representante norcoreano ha criticado lo que denomina la "ambición" de Corea del Sur por mejorar sus capacidades de disuasión y ha atacado frontalmente los esfuerzos de modernización militar de Japón. De hecho, ha llegado a tachar a Tokio de "criminal de guerra de primera categoría", asegurando que su actual política de legítima defensa supone un "grave desafío a la paz mundial" que atrae nubarrones bélicos.

Lejos de mostrar intención alguna de rebajar la escalada de provocaciones, Kim Son Gyong ha aprovechado su intervención en la ciudad de Nueva York para reivindicar y justificar el programa nuclear norcoreano. Ha defendido estas armas de destrucción masiva como un elemento indispensable de "disuasión poderosa" que, bajo su particular e interesada visión geopolítica, es lo único que ha evitado hasta ahora que estalle un conflicto armado a gran escala en la siempre convulsa región del Pacífico.

Para concluir, el viceministro dejó claro que el régimen totalitario no tiene ninguna intención de sentarse a negociar su desnuclearización con la comunidad internacional. Ha proclamado de manera desafiante que el estatus de su país como Estado poseedor de armas nucleares es una realidad "permanente e irreversible", tanto física como jurídicamente. Esta postura inflexible choca frontalmente con las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y subraya el riesgo continuo que representa Pyongyang para el orden internacional amparado por las potencias libres.