EEUU paraliza el procesado de oro de Venezuela por sus vínculos con el crimen organizado

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a redirigir grandes cantidades de oro procedente de Venezuela hacia territorio estadounidense. Sin embargo, las refinerías norteamericanas se niegan actualmente a tratar el valioso metal debido a las graves sospechas y dudas sobre las conexiones de las empresas venezolanas con prácticas corruptas y con el crimen organizado, según revela una exhaustiva investigación publicada este lunes por el diario The New York Times.

El reportaje del periódico abarca un amplio espectro que va desde las turbias minas del sur del país sudamericano hasta los despachos de la propia Casa Blanca, pasando por las casas comerciales de Europa. Diversas fuentes anónimas consultadas por el citado medio aseguran que, tras la operación que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado mes de enero, el Gobierno conectó a Estados Unidos con una industria minera que todavía está asolada por la criminalidad que Donald Trump afirmaba combatir cuando ordenó el arresto del mandatario chavista.

La investigación desvela detalles preocupantes sobre estas operaciones financieras internacionales. "Financieros estadounidenses están invirtiendo en una mina vinculada a miembros del crimen organizado como parte de un acuerdo negociado por la Administración Trump", subraya el amplio texto. El rotativo añade que diversos aviones transportaron enormes cantidades de oro fuera de Venezuela incluso antes de que los representantes de las empresas extranjeras visitaran las instalaciones extractivas. Asimismo, las pesquisas apuntan a que una porción significativa de este cargamento está estrechamente vinculada a grupos de mineros ilegales que pagan sobornos constantes a peligrosas bandas locales.

A pesar de la fluidez inicial de los traslados y de que múltiples partidas de este mineral ya han aterrizado en territorio norteamericano, la situación se encuentra actualmente en un punto muerto. Los envíos, que están valorados en cientos de millones de dólares, permanecen intactos y almacenados sin que nadie los procese. El principal obstáculo para dar salida comercial al metal radica en la estricta normativa internacional. Según estas reglas, las refinerías tienen la obligación ineludible de garantizar de forma fehaciente que el material que llega a sus hornos no haya servido para financiar a grupos armados, ni proceda de la destrucción del medio ambiente o de redes de corrupción política.

Esta parálisis resulta especialmente llamativa si se revisa el historial reciente de las sanciones dictadas desde Washington. Cabe recordar que el propio Trump, durante su primer mandato, decidió incluir el oro venezolano en una lista negra en marzo de 2019. Esta medida punitiva se justificó precisamente por las probadas conexiones de la extracción aurífera con el grave ecocidio en la región y con las endémicas corruptelas del régimen de Maduro. No obstante, la política exterior dio un giro radical en marzo de este mismo año, apenas dos meses después del arresto del líder chavista.

En ese momento, altos funcionarios estadounidenses se sentaron a negociar directamente con la empresa minera estatal venezolana Minerven. El objetivo era sellar un acuerdo multimillonario para vender en los mercados norteamericanos hasta una tonelada de oro, una cantidad que a día de hoy está valorada en aproximadamente 165 millones de dólares. Según informaron entonces diversos medios de comunicación, este polémico pacto requería que Minerven suministrara entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro al comerciante global de materias primas Trafigura, que asumiría la responsabilidad de transportar el metal hasta las refinerías estadounidenses, ahora negadas a fundirlo.