Trump desmiente a su embajador: "Nunca oí hablar de vender armas a China"

El Gobierno estadounidense negó este lunes que Washington tenga intención de vender armas a Pekín, lo que contradice lo dicho por el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, que aseguró en una entrevista que el presidente, Donald Trump, ofreció partidas militares a su homólogo chino, Xi Jinping.

Este ha sido el momento en el que Trump ha negado esta posibilidad:

🚨 TRUMP SHUTS DOWN REPORT U.S. MAY SELL WEAPONS TO CHINA "To China? You mean Taiwan?...I never heard of that one."

"We didn't discuss it."

"He may have been talking about Taiwan." The media wanted a scandal. They got a clarification and a flex on U.S. equipment instead. https://t.co/mykwmZgQK8 pic.twitter.com/6ohbARQeaG — Mr Producer (@RichSementa) September 28, 2026

"¿A China? ¿Te refieres a Taiwán?... Nunca oí hablar de eso. No lo discutimos. Tal vez estaba hablando de Taiwán", comentó el presidente de Estados Unidos cuando le preguntaron por el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue.

Por otro lado también hubo confirmación a Efe. "El Gobierno de Estados Unidos no tiene planes de vender armas a China", explicó a Efe un funcionario estadounidense que pidió el anonimato. Las declaraciones ponen en duda lo dicho el domingo por Perdue en una entrevista con la cadena Fox News.

Hay que recordar lo dicho por el embajador el pasado fin de semana: "Trump sigue diciendo 'nosotros vendemos armas a otros países del mundo' (...) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas".

En su día el Congreso prohibió, después de la matanza de Tiananmen de 1989, la concesión de licencias de exportación a la República Popular China de artículos incluidos en la Lista de Municiones de los Estados Unidos, un catálogo regulado el Departamento de Estado.