Marco Rubio carga contra España: "Ningún país puede tener las fronteras totalmente abiertas"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha criticado duramente la gestión de los flujos poblacionales que están llevando a cabo algunas naciones europeas. Durante una intervención en televisión, el jefe de la diplomacia estadounidense ha puesto como ejemplo de esta situación a España, refiriéndose de forma directa a la reciente invasión de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta. En su exposición, el alto cargo ha sido contundente al asegurar que ninguna nación "puede permitirse dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo".

Las declaraciones se han producido después de que un presentador de la cadena Fox News le preguntara por los diversos desafíos a los que se enfrenta Europa, mencionando específicamente la creciente presión migratoria, aunque sin citar de inicio el caso español. Ha sido el propio Rubio quien ha querido ilustrar la problemática aludiendo a nuestro país. "Todos hemos visto las imágenes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en España", ha señalado, en clara alusión al asalto impulsado desde el territorio marroquí hace aproximadamente dos meses.

En este sentido, el político conservador ha argumentado que un Estado regido bajo los principios del Estado de Derecho debe garantizar siempre el control de su territorio. "Ningún país responsable y gobernado por personas responsables puede permitirse tener las fronteras totalmente abiertas", ha espetado. Para Rubio, la premisa básica de la soberanía es evidente y no deja lugar a dudas: "No se puede inundar a países con flujos migratorios".

Durante la entrevista, el representante del Gobierno norteamericano ha recordado que Estados Unidos es una nación que históricamente "se construyó sobre la inmigración", pero ha matizado de inmediato que este fenómeno requiere de manera indispensable un proceso ordenado. Según ha defendido, los poderes públicos necesitan "decidir quién entra, contar con información detallada sobre esas personas y seleccionar a quiénes y a cuántas personas se permite ingresar cada año". A su juicio, solo bajo esos parámetros legales se logra una "inmigración adecuada".

Rubio también ha aprovechado la ocasión para trazar un paralelismo entre la crisis fronteriza que padece el conjunto de Occidente y la situación que atravesó su propia nación bajo el mandato demócrata previo. Así, ha denunciado que las medidas impulsadas por Joe Biden provocaron una afluencia incontrolada de personas, un escenario que debilita al Estado y que se aleja radicalmente del modelo de seguridad nacional que propugna la actual Administración.

Para ilustrar su postura, el secretario de Estado ha recurrido a una certera analogía: "No estoy en contra de la lluvia, sino de las inundaciones". Según ha advertido, la inmigración masiva resulta tremendamente costosa para cualquier sociedad y, desde un punto de vista estrictamente pragmático, "sencillamente, no es sostenible a largo plazo". A modo de conclusión, ha sentenciado que tanto Estados Unidos tras los últimos cuatro años como las naciones del Viejo Continente en la actualidad están comprendiendo finalmente el perjuicio real de aplicar políticas de fronteras abiertas.