La Justicia frena el impuesto de Mamdani a los propietarios de segundas residencias en Nueva York

Un juez del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York en Staten Island ha ordenado a la Administración de Zohran Mamdani rehacer la aplicación del impuesto a las segundas residencias de la ciudad al considerar que el procedimiento utilizado vulneró los derechos de los propietarios al debido proceso.

El magistrado Wayne Ozzi cuestiona en su sentencia el método empleado por el Departamento de Finanzas de Nueva York para identificar los inmuebles sujetos al recargo. Según su resolución, la Administración trasladó a los propietarios la carga de demostrar que sus viviendas eran su residencia principal en lugar de realizar previamente esa comprobación con la información fiscal disponible.

Cuestionamiento del procedimiento

El fallo señala que el Departamento de Finanzas perjudicó y "penalizó innecesariamente" a los ciudadanos mediante el sistema utilizado para aplicar la normativa tributaria.

En concreto, las autoridades enviaron notificaciones a los propietarios para que solicitaran una "exención" y acreditaran que el inmueble constituía su residencia principal. Para Ozzi, ese procedimiento invirtió la carga de la prueba, al exigir a los ciudadanos que demostraran que no debían estar sujetos al impuesto.

El magistrado considera que la Administración deberá haber realizado antes una evaluación individual utilizando los datos fiscales de los que ya disponía. Por este motivo, la sentencia ordena a la ciudad cancelar las notificaciones enviadas anteriormente y retirar el registro público suplementario empleado para aplicar el impuesto. Ese listado incluía más de 900.000 inmuebles.

La resolución establece que deberá crearse en su lugar un registro más limitado y que las nuevas notificaciones solo podrán enviarse después de una "determinación inicial individualizada" en la que se expongan las pruebas y los criterios utilizados por la Administración.

Anuncio de recurso

La Administración de Mamdani ha cuestionado la decisión judicial. El portavoz de la Alcaldía, Matt Rauschenbach, ha calificado el fallo de "erróneo" y ha anunciado que solicitarán la suspensión de la orden, según declaraciones recogidas por el portal estadounidense The Hill.

"Los ultrarricos están luchando en los tribunales para evitar pagar lo que les corresponde. Han presentado demanda tras demanda para proteger sus privilegios, y no daremos marcha atrás", afirmó Rauschenbach.

Un recargo para viviendas de más de cinco millones

El impuesto a las segundas residencias fue impulsado en abril por Mamdani y por la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul. La medida establece un recargo anual sobre determinadas viviendas unifamiliares cuyo valor tasado supera los 5 millones de dólares, unos 4,4 millones de euros. El recargo se aplica cuando esas propiedades no constituyen la residencia principal de sus propietarios.

La medida forma parte de las iniciativas fiscales planteadas por la Administración municipal para reducir el déficit presupuestario de Nueva York. Su aplicación ha generado también críticas desde el ámbito político.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propietario de varias viviendas en Nueva York, ha criticado las políticas fiscales de Mamdani y ha acusado al alcalde de estar "destruyendo" su ciudad natal. Trump calificó sus políticas fiscales de "error total".