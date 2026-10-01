Christa Pike no es la única: el largo historial de ejecuciones fallidas en Estados Unidos

El caso de Christa Pike, la presa que llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee y que este miércoles logró sobrevivir a la administración de dos dosis de pentobarbital, ha vuelto a reabrir el debate sobre los protocolos de la pena capital en Estados Unidos. Sin embargo, lo sucedido no constituye una excepción en el sistema penitenciario estadounidense, marcado por un extenso historial de errores técnicos y complicaciones médicas.

Según datos recopilados por el Death Penalty Information Center, desde 1976 —año en el que se reanudaron las ejecuciones en el país tras cuatro años de suspensión por orden del Tribunal Supremo— se han registrado al menos 64 ejecuciones fallidas o con problemas graves. De ellas, 51 estuvieron directamente vinculadas a la administración de la inyección letal. Si se amplía el foco temporal, el politólogo y jurista Austin Sarat contabilizó 276 ejecuciones con fallos sobre un total de 8.776 realizadas entre 1890 y 2010, lo que representa una tasa de error cercana al 3,15%.

Una cadena de precedentes

El incidente de Pike se suma a una lista recurrente de ejecuciones fallidas en el país norteamericano. Sin ir más lejos, el pasado 21 de mayo el estado de Tennessee vivió una situación similar con Tony Carruthers, condenado por un triple asesinato en 1994. Tras más de una hora y media de intentos y doce pinchazos, el equipo penitenciario fue incapaz de canalizar la segunda vía intravenosa exigida por el protocolo, por lo que el reo tuvo que regresar a su celda y su ejecución fue aplazada por un año.

Entre los casos más señalados en los últimos años destacan: