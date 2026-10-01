Donald Trump rechaza regular la inteligencia artificial: "Te pueden sacar del negocio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado clara su postura frente al incipiente desarrollo tecnológico global. En una reciente entrevista concedida a la revista Time y publicada este jueves, el mandatario norteamericano ha advertido de los peligros que conllevaría la intervención estatal en este sector estratégico. En este sentido, ha afirmado que si se regula la inteligencia artificial en este momento, "te pueden sacar del negocio". Para el líder republicano, el exceso de burocracia y las trabas gubernamentales solo servirían para frenar la innovación y perjudicar a las compañías que lideran el mercado mundial.

"Si vas a buscar regulación, te pueden sacar del negocio. Ahora tienes que ser responsable de ti mismo, y no hay mucha gente que entienda lo que está pasando", declaró el jefe del Ejecutivo estadounidense. Trump concibe este momento histórico como un punto de inflexión, al que no ha dudado en comparar con la mismísima revolución industrial. "Estamos ganando al mundo por mucho, y quiero seguir ganando", subrayó, destacando las extraordinarias cifras económicas que rodean a esta tecnología puntera. Según sus palabras, Estados Unidos cuenta con "billones de dólares invertidos" porque se trata "probablemente del negocio más grande que existe".

La visión del presidente choca frontalmente con los postulados más intervencionistas que exigen un férreo control institucional sobre los algoritmos. Como alternativa a la asfixia regulatoria, la Administración republicana ha optado por fomentar la responsabilidad corporativa. Esta filosofía se materializó el pasado martes en la Casa Blanca, donde Trump mantuvo una cumbre del más alto nivel con los principales magnates y ejecutivos tecnológicos. Durante el encuentro, se abordó el desarrollo de estas nuevas herramientas, la seguridad indispensable para sus avances y la urgente necesidad de expandir los centros de datos que sostienen toda esta arquitectura digital.

Fruto de esa reunión, el Gobierno rubricó un pacto pionero con los líderes de las mayores empresas del sector. En la firma del acuerdo voluntario participaron figuras de la talla de Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia). El objetivo de esta alianza es reforzar la seguridad mediante controles internos para vigilar las capacidades y el comportamiento de los modelos, prestando especial atención a riesgos concretos como los ciberataques, e implementando evaluaciones de riesgos y revisiones externas periódicas, todo ello sin recurrir a la imposición legislativa.

Hasta la formalización de este compromiso, el debate público sobre los riesgos inherentes a estos avances se había polarizado enormemente entre los partidarios de la libertad de empresa y los detractores que exigían una regulación estricta. "Este es un mundo completamente nuevo, probablemente en su mayoría bueno, pero también con algunos aspectos negativos", admitió Trump durante su conversación con Time. Sin embargo, manteniéndose fiel a sus convicciones liberales y de libre mercado, el mandatario confía plenamente en el autocontrol del sector privado frente al intervencionismo estatal, concluyendo que desde el Gobierno prefieren que "todos se comporten por sí mismos".