Por qué condenaron a muerte a Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos inyecciones letales

Christa Gail Pike es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee. La estadounidense, que actualmente tiene 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que mató en Knoxville en enero de 1995.

El caso ha vuelto a la actualidad después de que Tennessee intentara ejecutar a Pike mediante una inyección letal el 30 de septiembre de 2026. La condenada recibió dos dosis de pentobarbital, pero no murió y fue trasladada a un hospital.

¿Qué hizo Christa Pike?

Pike tenía 18 años cuando asesinó a Slemmer, una compañera del programa federal de formación profesional Job Corps en Knoxville. También participaron en el crimen su entonces novio, Tadaryl Shipp, de 17 años, y otra joven, Shadolla Peterson.

Según los documentos judiciales, Pike consideraba a Slemmer una rival porque creía que estaba intentando acercarse a su novio. El 12 de enero de 1995, los tres llevaron a la joven a una zona apartada con el pretexto de hacer las paces.

Allí comenzó una agresión que se prolongó durante aproximadamente media hora. Slemmer fue golpeada y atacada con objetos cortantes y murió después de sufrir graves traumatismos en la cabeza. Los documentos judiciales recogen que Pike golpeó a la joven y que también le cortó el cuello.

El crimen adquirió además una enorme repercusión por la violencia empleada contra la víctima. Después del asesinato, se descubrió que había sido grabado un pentagrama en el pecho de Slemmer, un símbolo que contribuyó a relacionar el caso con el temor al satanismo que había marcado parte de la sociedad estadounidense durante los años 80 y 90.

Pike también conservó un fragmento del cráneo de la víctima, que posteriormente localizó la Policía gracias a las indicaciones de la propia condenada. Además, durante la investigación realizó declaraciones incriminatorias.

¿Por qué condenaron a muerte a Christa Pike?

En 1996, un jurado del Condado de Knox declaró a Pike culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Por el asesinato de Slemmer fue condenada a muerte y por la conspiración recibió una pena adicional de 25 años de prisión.

La sentencia de muerte se mantuvo después de diferentes recursos judiciales. Los tribunales consideraron que las pruebas contra Pike eran suficientes para mantener tanto la condena como la pena capital. Entre esas pruebas estaban sus propias declaraciones y los testimonios relacionados con el asesinato.

Su novio, Tadaryl Shipp, también fue condenado por el crimen, aunque recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional debido, entre otras circunstancias, a que tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato.

Los abusos que sufrió durante su infancia

Los últimos recursos de Pike se han centrado, entre otras cuestiones, en su infancia y en su estado mental. Sus abogados sostienen que sufrió abandono y abusos físicos y sexuales durante su infancia. Según el informe, sufrió agresiones por parte de maridos y novios de su madre. Además, fue violada a los 11 y 17 años. Más tarde también se descubrió que Pike había sido violada cuando era una niña en varias ocasiones por el novio de su abuela.

Según la defensa, estos antecedentes no fueron considerados adecuadamente durante el proceso que terminó con su condena a muerte.

También se ha señalado que posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Su defensa sostiene que su edad, sus problemas de salud mental y los abusos sufridos deberían haber influido en la decisión sobre su condena.

Los tribunales, sin embargo, han rechazado hasta ahora estos argumentos. Por su parte, una Corte Federal de Apelaciones consideró que el jurado ya había tenido acceso durante el juicio a información sobre las dificultades de su infancia y que las nuevas pruebas presentadas posteriormente no habrían cambiado el resultado.

Pike lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte. Su ejecución estaba prevista para el 30 de septiembre de 2026 y habría sido la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años.