Qué es el pentobarbital, el fármaco con el que Tennessee intentó ejecutar sin éxito a Christa Pike

El pentobarbital es un fármaco de la familia de los barbitúricos, medicamentos que deprimen el sistema nervioso central. En el ámbito médico se ha utilizado como sedante, hipnótico y anticonvulsivo; en dosis altas puede reducir la actividad cerebral y afectar funciones vitales como la respiración.

Tennessee lo empleó como único fármaco en el intento de ejecutar a Christa Pike, quien sobrevivió a las dos administraciones y fue trasladada a un centro médico.

Un medicamento que deprime el sistema nervioso

Los barbitúricos actúan sobre mecanismos cerebrales relacionados con el GABA, un neurotransmisor que reduce la actividad de las neuronas. Al reforzar esa acción inhibidora, fármacos como el pentobarbital pueden producir somnolencia, sedación y, según la cantidad y el contexto clínico, anestesia o una depresión profunda del sistema nervioso central. Sus efectos no son idénticos en todas las personas: influyen factores como el estado de salud, otros medicamentos y la respuesta individual.

Durante buena parte del siglo XX, el pentobarbital se empleó en medicina humana como sedante o hipnótico. Su uso habitual se ha reducido con la aparición de otros fármacos con un perfil de seguridad más favorable. En situaciones clínicas concretas, los barbitúricos todavía pueden tener aplicaciones, por ejemplo, en el control de determinadas convulsiones resistentes a otros tratamientos o en la sedación. La indicación depende del caso y requiere supervisión médica.

De la clínica a las ejecuciones

El fármaco también se utiliza en medicina veterinaria, especialmente en procedimientos de eutanasia animal. En Estados Unidos, algunos estados lo adoptaron para las ejecuciones por inyección letal cuando dejaron de disponer de otros medicamentos empleados en los protocolos anteriores. Tennessee pasó a utilizarlo como fármaco único en su protocolo de ejecución. La misma propiedad que puede producir sedación profunda en un contexto clínico se busca allí para causar la muerte, aunque el empleo en ejecuciones es objeto de controversia jurídica y médica.

La administración de pentobarbital en una ejecución no equivale a un tratamiento médico. Se realiza bajo un protocolo penitenciario y con un objetivo distinto al de la atención clínica. Por eso, explicar sus usos médicos no permite concluir qué efectos concretos tuvo en Pike ni qué causó las complicaciones descritas por los testigos.

Qué ocurrió durante el intento de ejecución

Pike, de 50 años, estaba condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995. El 30 de septiembre de 2026, las autoridades de Tennessee administraron el fármaco en dos tandas, según informaron sus abogados y recogieron testigos presentes en la prisión de Riverbend. Los periodistas dijeron que Pike seguía respirando y emitía sonidos después de las inyecciones. El Departamento Correccional confirmó que fue trasladada a un centro médico, pero no divulgó detalles sobre su estado.

Las versiones sobre el procedimiento difieren. Las autoridades afirmaron que siguieron el protocolo estatal, que contempla una segunda tanda si la persona no ha fallecido tras la primera. La defensa, en cambio, denunció dificultades para acceder a las venas y alegó que el fármaco podía estar degradado. Estas afirmaciones forman parte de la disputa sobre lo sucedido; no equivalen a conclusiones confirmadas por una investigación independiente.

El gobernador de Tennessee ordenó una revisión externa de lo ocurrido y suspendió las ejecuciones previstas para el resto de 2026, según informó Associated Press. El caso ha planteado preguntas sobre la aplicación del protocolo cuando la persona sobrevive a las dos tandas previstas. También ha reavivado el debate sobre la pena de muerte y sobre los medicamentos utilizados para ejecutarla.