"Siento que mi brazo va a reventar": así fue la ejecución fallida de la reclusa Christa Pike

La reclusa Christa Pike sobrevivió este miércoles a un intento de ejecución mediante inyección letal en el estado de Tennessee, en un procedimiento marcado por el sufrimiento y las irregularidades. Según los testimonios de los presentes, la condenada experimentó un fuerte dolor durante el proceso. "Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?", llegó a exclamar Pike, de acuerdo con el relato de Tori Gessner, periodista de la cadena de televisión WKRN, afiliada a ABC en Nashville.

Gessner, que ha presenciado hasta cinco ajusticiamientos en el estado a lo largo de su carrera, fue contundente al describir la situación que se vivió en la sala. "Nada de lo ocurrido fue normal, en absoluto", aseguró la informadora. Las declaraciones de esta testigo fueron respaldadas por otros representantes de los medios de comunicación que tuvieron que abandonar las instalaciones después de que fracasara el segundo intento para aplicar la inyección letal a la mujer, de cincuenta años de edad.

Durante una rueda de prensa celebrada el miércoles por la noche, los periodistas detallaron la agonía de la reclusa. Los presentes describieron cómo la mujer roncaba, se quejaba repetidamente de un dolor intenso y daba fuertes patadas que llegaban a tirar las sábanas que la cubrían. La cadena NBC precisó que, en ciertos momentos de crisis, las autoridades optaron por cerrar la cortina, de modo que los testigos solo podían escuchar los sonidos provenientes del interior de la cámara.

Pese a la crudeza de los testimonios, las autoridades penitenciarias del estado han mantenido de manera oficial que se siguió el protocolo establecido por la ley en todo momento. Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el brutal asesinato de Colleen Slemmer. El crimen se cometió cuando ambas tenían dieciocho y diecinueve años, respectivamente. Aunque fue condenada junto a otras dos personas, Pike fue la única en recibir la pena capital.

De haberse completado el proceso, se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de doscientos años. La propia reclusa había expresado previamente su temor a sufrir una muerte dolorosa a causa de la inyección letal. Por ello, sus abogados habían solicitado que se le aplicara el pelotón de fusilamiento, pero la legislación estatal no contempla esa opción para su caso particular.

Por su parte, la madre de la joven asesinada, May Martínez, lamentó profundamente el desenlace de la jornada. "Fue un desastre", afirmó en una entrevista telefónica con NBC, donde señaló que la asesina de su hija no mostró ningún remordimiento. Martínez también se quejó de la falta de tacto por parte de las autoridades a la hora de comunicarles lo que estaba sucediendo, ya que fueron desalojados sin explicaciones hasta que el comisionado les confirmó el fracaso de la ejecución.

A raíz de este escandaloso episodio, el gobernador del estado, el republicano Bill Lee, ha tomado la decisión de suspender de forma temporal todas las ejecuciones que estaban previstas para el resto del año. El dirigente conservador ha exigido la apertura de una investigación exhaustiva para esclarecer los fallos que impidieron llevar a cabo el mandato de la Justicia.