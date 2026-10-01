Sobrevive a dos dosis de inyección letal la única mujer condenada a muerte en Tennessee

Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en el Estado de Tennessee (EEUU), ha sido trasladada a un centro médico después de que el intento de ejecutarla mediante inyección letal haya fracasado en la prisión de máxima seguridad de Riverbend. La defensa de Pike dice que recibió dos dosis de pentobarbital y que seguía respirando después de que se iniciara el procedimiento. El Departamento Correccional estatal confirmó el traslado, pero no divulgó información sobre su estado de salud.

La inyección letal se llevó a cabo, sin éxito, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara la ejecución, revocando una suspensión concedida horas antes por un Tribunal Federal de Apelaciones. Una decisión que culminaba así una larga batalla judicial que se prolongó hasta el mismo día del procedimiento. Los abogados de Pike habían solicitado más tiempo para que los tribunales analizaran sus argumentos, relacionados, entre otros asuntos, con las pruebas sobre los abusos sexuales que ella dijo haber sufrido durante su infancia.

Testigos dicen que Pike seguía respirando

La información sobre lo ocurrido dentro de la prisión procede en parte de los periodistas que presenciaron el procedimiento desde la sala de observación. John North, reportero de investigación de la cadena local WBIR, dijo que las cortinas de la cámara de ejecución se cerraron por primera vez a las 19:46, hora local. Según su relato, se abrieron unos minutos después. Cuando volvieron a cerrarse, a las 20:05, Pike aún respiraba.

"Todavía respiraba. A veces roncaba, pero seguía respirando", relató North a los medios. Tori Gessner, periodista de WKRN que también estuvo presente, dijo que había presenciado cinco ejecuciones en Tennessee y que lo ocurrido esa noche es completamente inédito. Contó que los testigos esperaron alrededor de una hora antes de que comenzara el procedimiento, un retraso que describía como inusual.

El Departamento Correccional de Tennessee indicó en un comunicado que se habían seguido los pasos previstos en el protocolo estatal. Añadió que la sustancia utilizada en la inyección letal había demostrado ser eficaz y que las normas no contemplaban procedimientos adicionales a los ya realizados. La agencia confirmó que Pike había sido trasladada a un centro médico fuera de la prisión, pero no respondió a las preguntas sobre su condición ni explicó en detalle por qué se interrumpió la ejecución.

La defensa cuestiona el protocolo

Los abogados de Pike rechazaron la versión oficial y sostuvieron que el estado no habían logrado completar legalmente el procedimiento. En declaraciones al diario The Tennessean, afirmaron que sus advertencias previas se habían materializado: dijeron que hubo dificultades para encontrar una vena, que algunas se rompieron y que el fármaco podía estar degradado. También cuestionaron que no se hubiera prestado atención médica de emergencia cuando surgieron las complicaciones y criticaron el secretismo que, según ellos, rodea el protocolo de ejecución.

Durante el intento, la defensa presentó una solicitud de emergencia para detener el procedimiento. En ella alegó que Pike había perdido el conocimiento, pero conservaba el pulso y emitía ronquidos. Sus abogados describieron la situación como una agonía innecesaria. Uno de ellos dijo posteriormente a la BBC que Pike recibía atención médica después de la administración de dos jeringas de pentobarbital.

Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y testigo médico contratado por la defensa, planteó que Pike quizá no hubiera alcanzado una concentración suficiente del fármaco en la sangre para provocar la apnea y el fallo cardiovascular previstos. También advirtió que la demora en iniciar maniobras de reanimación podía haberle causado una lesión cerebral. Esa evaluación fue una posibilidad expresada por el especialista; las autoridades no habían publicado un parte médico que confirmara el diagnóstico o el alcance de posibles lesiones.

Batalla judicial hasta el último momento

La ejecución había sido objeto de recursos legales hasta pocas horas antes de su inicio. Los abogados de Pike argumentaron que el jurado que la condenó a muerte en 1996, cuando Christa tenía 19 años, no pudo valorar adecuadamente información atenuante sobre los abusos sexuales que, según ella, sufrió de niña. La defensa señaló que Tennessee habían cuestionado durante años esos relatos ante los tribunales, aunque en una audiencia reciente sobre el método de ejecución el estado no negó que Pike hubiera sufrido abuso sexual y violación.

El gobernador de Tennessee rechazó una solicitud de clemencia presentada por Pike. La Corte Suprema estatal y los tribunales federales también habían intervenido en los recursos, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde definitiva al procedimiento. La ejecución habría sido la primera de una mujer en Tennessee en unos 200 años, según los antecedentes citados en la cobertura del caso.

El asesinato por el que fue condenada

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Pike tenía entonces 18 años y conocía a Slemmer de un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta. Según el caso, Pike y su novio, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron a la joven. El crimen tuvo una amplia repercusión en Knoxville después de que el cuerpo de Slemmer fuera encontrado con un pentagrama invertido grabado en el pecho. Sin embargo, Pike negó haber hecho esa marca.

En su petición de clemencia, Pike sostuvo que había querido golpear a Slemmer, pero no matarla, y reconoció la gravedad del crimen y el daño causado a la familia de la víctima. La madre de Slemmer había expresado su deseo de que se cumpliera la sentencia. Dijo que llevaba décadas esperando que se hiciera efectiva.

Las mujeres y la pena de muerte en EEUU

El caso también ha vuelto a poner el foco en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos y en las diferencias entre el número de ejecuciones de hombres y mujeres. Desde que la Corte Suprema restableció la pena capital en 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, frente a 1.663 hombres, siempre según las cifras recogidas por BBC Mundo.

Al cierre de la información, el Departamento Correccional no había comunicado cuál era el estado de Pike ni qué ocurriría después del traslado al centro médico. Tampoco se había anunciado públicamente una nueva fecha para la ejecución. La defensa reclamaba que se detuviera el procedimiento y que se investigaran las circunstancias de lo ocurrido en Riverbend.