Trump vuelve a amenazar con "aniquilar" Irán: "Habremos traído la paz al mundo"

Donald Trump ha vuelto a elevar el tono contra Irán. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que estaría dispuesto a "aniquilar" el país y ha dejado abierta la posibilidad de intensificar los bombardeos una vez celebradas las elecciones de medio mandato de noviembre.

En una extensa entrevista concedida a la revista Time, Trump ha defendido la estrategia seguida por Washington durante los últimos meses y ha vinculado una eventual destrucción de Irán con el final del conflicto. "Sí, lo haría. Es posible", ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de cumplir su amenaza de "aniquilar" al país.

"Al aniquilar a Irán, habremos traído la paz al mundo. Con Irán, no creo que se pueda tener paz jamás", ha añadido el mandatario estadounidense.

La guerra supera ya los siete meses pese a que Trump había prometido que se prolongaría durante semanas. El presidente estadounidense ha explicado que la extensión de las operaciones responde a una decisión de Washington de ir más allá de los objetivos inicialmente planteados.

"Podría haberme detenido ahí, pero quería ir más allá. No los quería, porque había cumplido mi plazo", ha señalado Trump al referirse a la ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes.

El presidente ha insistido en que podría haber dado por terminada la operación en ese momento, pero decidió continuar. "Podría haberme detenido ahí, pero me pareció simplemente inapropiado porque ellos estaban deseando seguir con sus vidas, si no allí, en cualquier otro sitio. Así que fui más allá", ha explicado.

Trump sostiene además que la situación de Irán se ha deteriorado considerablemente. Según el mandatario, a los iraníes "les va muy mal", su economía "se ha hundido", la inflación se ha disparado y el país se ha quedado sin Armada ni Fuerza Aérea.

"Lo han perdido todo, y quieren llegar a un acuerdo, pero yo quiero llegar a un acuerdo de verdad. Cuando dije que iba a estar allí durante un breve periodo de tiempo, así fue, luego decidí que quería ir más allá porque no quería que volvieran de alguna forma diferente", ha afirmado.

Trump considera insuficiente la oferta iraní

Pese a asegurar que Teherán quiere negociar, Trump ha rechazado la oferta de alto el fuego planteada por Irán la semana pasada. El presidente estadounidense ha defendido su negativa alegando que las condiciones presentadas no resultan aceptables para Washington.

"Las cosas que no han aprobado hace un año, tampoco las aprobaría hoy", ha señalado durante la entrevista.

Trump también se ha referido a las conversaciones relacionadas con el estrecho de Ormuz. "Ellos hicieron una oferta para abrir el estrecho. Ya viste algunos aspectos de ella, no todos. Pero simplemente, no es suficiente. Ni de lejos", ha afirmado.

La posibilidad de una nueva escalada militar continúa sobre la mesa. El presidente estadounidense ha hablado de la opción de intensificar los bombardeos contra Irán después de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre.

Trump ha destacado en este sentido el arsenal del que dispone Estados Unidos y el esfuerzo realizado durante los últimos meses para incrementar sus reservas. "Tenemos muchas armas. Hemos estado acumulándolas durante los últimos seis meses. Estamos en muy buena forma, pero ahora también estamos acumulando muchas armas y fabricándolas, y las estamos conservando", ha asegurado.