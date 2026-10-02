Naciones Unidas insta a Tennessee a frenar la ejecución de Pike tras dos intentos fallidos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, junto con nueve expertos independientes, ha instado a las autoridades del estado de Tennessee a no volver a intentar aplicar la pena capital a Christa Pike. La mujer ha logrado sobrevivir a dos inyecciones letales y su caso ha reabierto el intenso debate sobre las garantías procesales en el sistema judicial estadounidense.

Pike, a quien previamente se le había denegado el indulto, estuvo a punto de ser ajusticiada después de que un tribunal suspendiera de manera temporal el procedimiento apenas una hora antes de la cita. Sin embargo, la medida judicial fue posteriormente levantada y los funcionarios penitenciarios llegaron a administrarle en dos ocasiones los fármacos previstos para inducir su muerte. De forma inédita, la presa sobrevivió a ambas dosis.

Esta anomalía ha disparado las peticiones para que su castigo sea conmutado, a las que se ha sumado la propia ONU. Turk ha advertido de que la prolongación del sufrimiento constituye un hecho sumamente grave. "El sufrimiento prolongado, tanto físico como mental, derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel", ha subrayado el dirigente internacional en un comunicado.

Desde la organización internacional también señalan que persisten las dudas sobre el derecho a un juicio justo. Para Turk, estas cuestiones pendientes añaden motivos de preocupación si el sistema penitenciario estadounidense vuelve a intentar llevar a término la sentencia, en un contexto de incremento generalizado del número de ejecuciones en el país.

La mujer fue sentenciada por un asesinato en primer grado cometido contra una compañera de clase en el año 1996, cuando apenas contaba con 19 años. En la actualidad se encuentra hospitalizada en estado crítico a raíz de las citadas inyecciones, tal y como ha confirmado su equipo de abogados defensores. La defensa ha deplorado la actuación oficial, que recibió luz verde del Tribunal Supremo tras anularse una breve moratoria.

El abogado federal Luke Ihnen ha adelantado a la cadena de televisión WSMV que presentarán una moción de urgencia para frenar el proceso de manera definitiva. Por su parte, las autoridades estatales sostienen que su personal siguió "todos los pasos del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la oficina del fiscal general". Los periodistas presentes en la sala solo pudieron observar unos 35 minutos de un procedimiento que se alargó más de dos horas.

Este nuevo fracaso reaviva las severas críticas hacia el proceder del Gobierno regional, que el pasado mes de mayo ya tuvo que suspender la ejecución de Tony Carruthers porque el personal médico no logró establecer una vía intravenosa. Curiosamente, el facultativo Mark Fowler, que participó en aquel intento fallido, también ha supervisado el procedimiento de Pike.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el gobernador Bill Lee ha ordenado realizar "una revisión exhaustiva por parte de terceros para determinar exactamente qué sucedió" en el corredor de la muerte. Asimismo, ha anunciado que la otra ejecución que estaba programada en el estado para este mismo año quedará suspendida temporalmente mientras concluyen las pesquisas oficiales sobre el protocolo letal.