Trump consultó a Grok, la inteligencia artificial de Musk sobre la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la tecnología para anticipar escenarios geopolíticos de primer nivel. Según ha revelado la revista estadounidense Time, el mandatario consultó en diciembre de 2025 al chatbot Grok, desarrollado por la compañía de Elon Musk, acerca de las posibles consecuencias y reacciones en Venezuela ante una hipotética detención de Nicolás Maduro. Este encuentro privado en la Casa Blanca pone de manifiesto la estrecha relación entre el líder republicano y el empresario, así como la confianza de la nueva Administración en las herramientas de vanguardia para la toma de decisiones estratégicas.

Durante aquellas horas de reunión, Trump planteó diversas cuestiones a la herramienta de Musk sobre su mandato y su legado político. Enmarcado en la intensa campaña militar que Washington estaba desplegando contra las embarcaciones vinculadas al narcotráfico del régimen chavista, el presidente norteamericano quiso saber con precisión qué ocurriría si las fuerzas especiales lograban apresar al dictador. La respuesta de Grok fue tajante: definió a Maduro como un "dictador profundamente impopular" y vaticinó que gran parte de la sociedad venezolana saldría a las calles para celebrar su caída, un análisis que no incluía la recomendación explícita de intervenir, pero que confirmaba la debilidad estructural del socialismo en el país.

Apenas un mes después de esta consulta privada, el 3 de enero, el pronóstico de la inteligencia artificial se materializó de forma exacta. Las fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación en territorio venezolano que culminó con la exitosa captura de Nicolás Maduro. Tras conocerse la noticia, amplios sectores de la población oprimida protagonizaron masivas celebraciones, tal y como había anticipado el sistema informático. Según las fuentes citadas por la revista, Trump quedó profundamente impresionado por el nivel de acierto de Grok y la utilidad táctica de este tipo de tecnología.

Posteriormente, el líder bolivariano fue trasladado a territorio norteamericano, donde ahora debe enfrentarse a la Justicia por graves cargos de narcotráfico y corrupción a gran escala. En paralelo, Washington asumió el reto de garantizar un proceso de transición pacífica, anunciando que se haría cargo del control del país para devolver la democracia arrebatada a los venezolanos. Aunque lo único que han hecho hasta el momento es dar el poder a la mano derecha de Maduro y heredera de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez.

El éxito de esta operación no representa un hecho aislado en la actual estrategia de Estados Unidos. Meses antes de la detención en Caracas, el Pentágono ya había confirmado el empleo de sistemas similares en otros escenarios bélicos. En concreto, el Departamento de Defensa utilizó una versión gubernamental de esta plataforma, conocida como Gov Grok, durante la guerra con Irán. Esta adaptación sirvió como pilar fundamental para optimizar el despliegue de tropas, evidenciando que la inteligencia artificial ha modificado de forma irreversible la doctrina de seguridad nacional estadounidense.