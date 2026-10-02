Trump reacciona a la ejecución fallida de Christa Pike: "No debería ser tan difícil"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado sobre la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee, después de que la condenada sobreviviera a la administración de dos dosis de pentobarbital. El mandatario se mostró sorprendido por lo ocurrido y calificó el caso como una situación "muy interesante".

Trump hizo estas declaraciones este jueves durante una breve comparecencia ante los medios en Texas. Preguntado por lo sucedido con Pike, que iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1819, el presidente estadounidense aseguró que el procedimiento "no debería ser tan difícil".

Según explicó Trump, se trató de una ejecución en la que "el medicamento no funcionó correctamente". El presidente evitó profundizar en el caso y señaló que se trata de un asunto que concierne al estado de Tennessee.

Dos dosis de pentobarbital

Pike, de 50 años, sobrevivió este miércoles a dos dosis letales de pentobarbital administradas durante el procedimiento para ejecutar su condena a muerte. Sus abogados aseguran que permanece en estado crítico y han solicitado que su pena sea conmutada.

La condenada llevaba cerca de tres décadas en el corredor de la muerte después de recibir su sentencia en 1996 por un asesinato. Su ejecución habría sido además histórica, ya que Tennessee no ejecutaba a una mujer desde 1819.

Los periodistas presentes durante el procedimiento relataron que pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de que recibiera las inyecciones. Posteriormente, los testigos fueron obligados a abandonar el lugar.

El protocolo de Tennessee

Las autoridades penitenciarias de Tennessee, por su parte, sostienen que durante la ejecución se respetó el protocolo previsto por la legislación estatal. Según han señalado, este contempla dos tandas de inyección letal de pentobarbital y no permite llevar a cabo "procedimientos adicionales".