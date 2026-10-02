Trump veta a la CNN en el Air Force One e ignora la orden del juez sobre las acreditaciones

La Administración de Donald Trump ha vuelto a restringir el trabajo informativo de la cadena de televisión CNN al impedir que sus periodistas embarquen en el avión presidencial durante un reciente viaje a Texas. Esta decisión altera el turno rotatorio del grupo de prensa que acompaña de forma habitual al líder republicano. La emisora ha denunciado que esta limitación técnica les ha impedido realizar una cobertura completa de las actividades oficiales del mandatario.

El bloqueo en la aeronave oficial se produce cuando apenas faltan unos días para que expire la orden cautelar dictada la semana pasada por el juez federal Tim Kelly. Este magistrado ordenó de manera provisional la reactivación de las credenciales suspendidas por la Presidencia a informadores de este medio, así como a otros vinculados a plataformas como MS NOW o la publicación Politico.

Ante esta situación, la defensa legal de las empresas de comunicación ha solicitado al tribunal una prórroga de esta protección judicial. Los abogados advierten de que, en caso de que el plazo venza sin una extensión de la medida, recurrirán de inmediato ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. Los letrados consideran que la prohibición atenta directamente contra la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de prensa y de expresión.

Por su parte, la Casa Blanca ha justificado este movimiento argumentando un cumplimiento estricto y literal del fallo. Según recoge la propia cadena, el Ejecutivo ha esgrimido que la orden de Tim Kelly requería únicamente restaurar el acceso general al recinto, pero que, a su juicio, esto no implica obligatoriamente permitir la presencia de estos informadores en eventos restringidos dentro del Despacho Oval ni asegurar plazas en los viajes oficiales a bordo del Air Force One.

Frente a este argumento, el abogado principal de la cadena, Ted Boutrous, ha replicado que sus profesionales llevan 45 años integrando este contingente en el avión presidencial. El letrado ha defendido que dicho acceso resulta imprescindible para la rendición de cuentas de los poderes públicos, especialmente dado que el presidente acostumbra a utilizar los vuelos para atender preguntas de los corresponsales y ofrecer declaraciones de calado.

Asimismo, los representantes legales prevén incorporar en la causa judicial unas recientes declaraciones concedidas por el dirigente a la revista Time. En dicha entrevista, reconoció desconocer los pormenores de la resolución de Kelly y cargó contra los periodistas por plantearle únicamente cuestiones "negativas" sobre asuntos de máxima actualidad geopolítica, como la marcha de la economía o la creciente tensión con Irán.

Para el equipo legal de los medios afectados, estas palabras constatan de manera inequívoca que la exclusión de los profesionales de la información no obedece a razones de seguridad nacional o de protocolo institucional. Por el contrario, interpretan que se trata de una represalia directa del Ejecutivo motivada por la línea editorial y por las informaciones críticas hacia la gestión política de la Administración.