Al menos dos muertos y 35 heridos en un tiroteo durante una fiesta en Georgia

Al menos dos personas han muerto y otras 35 han resultado heridas este domingo en un tiroteo durante una fiesta en una zona residencial de Vienna, en el condado de Dooly, en el estado estadounidense de Georgia, según las autoridades locales.

El ataque tuvo lugar a la 1:25 de la madrugada, hora local, según informó la Oficina de Investigación de Georgia. Los fallecidos son dos chicos de 20 y 23 años.

El sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, explicó que en la fiesta participaban más de 1.000 personas. Según su relato, los disparos se efectuaron contra alrededor de medio centenar de asistentes en dos lugares separados por una calle. De los 35 heridos, 25 fueron trasladados a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre posibles detenidos ni han precisado cuántas personas pudieron participar en el tiroteo. Tampoco se ha comunicado el posible móvil. La Oficina de Investigación de Georgia mantiene abierta la investigación.

Más de 350 tiroteos masivos en 2026

Según los datos del Gun Violence Archive, en Estados Unidos se han registrado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año. Esta organización considera tiroteo masivo cualquier incidente en el que al menos cuatro personas resultan heridas o muertas, sin contar al atacante. De acuerdo con sus cifras, estos sucesos han dejado en 2026 más de 9.800 muertos y 18.380 heridos.

El último tiroteo masivo mencionado por las autoridades tuvo lugar la noche del viernes durante una fiesta privada en un centro comercial de Los Ángeles, donde murieron dos personas.