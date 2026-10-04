Donald Trump crea la 'Fuerza de la Superinteligencia' para impulsar la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia para garantizar la hegemonía tecnológica y económica del país frente a sus competidores globales. Este domingo, el mandatario ha anunciado la creación de la llamada Fuerza de la Superinteligencia, un comité de coordinación integrado en la estructura de la Casa Blanca y el Gobierno federal cuyo objetivo principal será liderar y agilizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial en la nación norteamericana.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump subrayó la enorme trascendencia de esta iniciativa para el futuro del país. "La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia", detalló el presidente, haciendo hincapié en que este avance servirá, además, para "proteger los intereses y mejorar la vida de los estadounidenses".

Esta unidad especial tendrá la misión de engrasar y coordinar la relación del Ejecutivo con los consumidores, los grupos de interés público y, de manera muy destacada, con las empresas y proveedores del sector tecnológico. Para evitar trabas burocráticas y asegurar la máxima eficacia, el comité rendirá cuentas de forma directa ante el propio presidente y su jefa de gabinete, Susie Wiles. La cúpula de esta nueva fuerza estará conformada por altos cargos del Gobierno: el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

El anuncio de este domingo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ambiciosa estrategia de comunicación e impulso gubernamental. El pasado martes, Trump ordenó a todo su Ejecutivo sustituir el término tradicional de inteligencia artificial por el de "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales. Esta decisión busca mejorar la percepción pública de una industria que se enfrenta a continuas críticas.

De hecho, la línea política del actual Gobierno respecto a esta disrupción tecnológica se asienta sobre los principios del libre mercado y la colaboración público-privada, alejándose de las pesadas regulaciones que frenan la innovación en otras regiones del mundo. Ese mismo martes, la Casa Blanca acogió un almuerzo de trabajo en el que Trump se reunió con los máximos responsables de las gigantes tecnológicas estadounidenses.

Al término de este trascendental encuentro, líderes empresariales de la talla de Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI) suscribieron un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad del sector. En lugar de imponer asfixiantes leyes federales, el compromiso promueve mecanismos de control interno, evaluaciones rigurosas de riesgos frente a amenazas externas como los ciberataques y auditorías independientes, garantizando así que Estados Unidos mantenga su liderazgo indiscutible en esta nueva era de innovación tecnológica.