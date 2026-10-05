Nueva York declara la emergencia por sarampión y EEUU sufre su peor brote desde 1991

La nación norteamericana se enfrenta a un severo repunte epidemiológico que ha llevado a registrar las peores cifras de esta patología vírica desde el año 1991. Ante esta delicada situación, el estado de Nueva York ha declarado la emergencia estatal para intentar frenar la propagación, en un momento en el que el territorio vecino de Pensilvania ya ha superado la barrera de los mil contagios confirmados durante este 2026.

Para hacer frente a esta amenaza, la gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, ha emitido una orden ejecutiva destinada a ampliar el grupo de profesionales médicos que están legalmente autorizados para administrar la inmunización. Gracias a esta directiva, los paramédicos, el personal de emergencias médicas avanzadas, los farmacéuticos y las matronas podrán inocular las dosis, así como solicitar pruebas clínicas para detectar la enfermedad.

"Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación", ha señalado Hochul a través de un comunicado oficial. En este sentido, la dirigente ha subrayado: "Por eso he tomado medidas para aumentar el número de profesionales de la salud que pueden vacunar y realizar pruebas. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos".

Según los datos facilitados por el Departamento de Salud de Nueva York, hasta la fecha del 3 de octubre se han confirmado un total de 108 casos en su territorio a lo largo del año. De ellos, apenas siete se ubican en la ciudad de los rascacielos, mientras que los 101 restantes afectan al resto del estado. El senador estatal Gustavo Rivera ha indicado que este crecimiento responde a una caída en la protección infantil impulsada por la desinformación.

El escenario resulta todavía más alarmante en Pensilvania, donde las autoridades sanitarias han notificado 1.004 afectados desde el inicio del foco infeccioso el pasado mes de abril, concentrado principalmente al oeste de la ciudad de Filadelfia. Las consecuencias están siendo graves, dejando por el momento un trágico balance de cinco personas fallecidas y 198 pacientes hospitalizados.

A nivel nacional, el país acumula cerca de 3.900 casos de sarampión en lo que va de año, lo que certifica el peor registro en más de tres décadas. Desde comienzos de 2025, ya se habían documentado importantes cadenas de transmisión en otros estados como Texas, Utah y Carolina del Sur, territorio este último que llegó a rozar el millar de infecciones.

Tal y como recuerdan los CDC, el país declaró la enfermedad como eliminada en el año 2000 gracias a los excelentes niveles de profilaxis alcanzados por aquel entonces. Sin embargo, en la actualidad la cobertura vacunal entre la población infantil ha caído por debajo de la barrera del 95 %, el porcentaje mínimo que los expertos consideran imprescindible para impedir la transmisión comunitaria sostenida del virus.