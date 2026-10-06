Robert De Niro llama "cobarde" y "trozo de mierda" a Trump en un acto en Nueva York

Robert De Niro ha vuelto a cargar duramente contra Donald Trump. El actor estadounidense ha aprovechado un acto celebrado en Nueva York para pedir la movilización de los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre y "retomar" la Cámara de Representantes, el Senado y "el poder".

El intérprete de 83 años ha participado en la iniciativa Hands Off Our Vote (No toquen nuestro voto), que ha reunido a artistas y activistas en Nueva York. Durante su intervención, De Niro ha elevado progresivamente el tono contra el presidente de Estados Unidos y su Administración, a cuyos integrantes ha calificado de "tremendamente estúpidos".

La arremetida de De Niro

"Cuando el cobarde y trozo de mierda de Donald Trump trate de quitarnos nuestra voz y nuestro poder, ¿qué le decimos? ¡Quita tus malditas manos de nuestro voto!", ha proclamado el actor ante los asistentes.

De Niro ha centrado buena parte de su discurso en la importancia de acudir a las urnas y ha defendido el voto como uno de los instrumentos fundamentales de los ciudadanos para ejercer su poder político. "Dar poder a la gente no es solo un eslogan, es un principio fundacional de nuestra nación, garantizada por la Constitución. Nosotros, el pueblo, ejercitamos nuestro poder mediante el voto", ha asegurado.

El actor también ha instado a los estadounidenses a votar "pronto" y a movilizar a su entorno, incluidos "familia, amigos, vecinos y conocidos".

Durante su intervención, De Niro ha insistido en sus ataques contra la Casa Blanca. "La administración Trump saben las leyes y no solo están locos y son estúpidos, son cada vez más impopulares, y lo saben. Bueno, vale, son tremendamente estúpidos. Son más estúpidos de lo que creen, pero saben que su estupidez está alejando a la gente", ha afirmado.

El gran actor Robert De Niro arremetió contra Trump y le exigió "sacar sus malditas manos del voto de la gente"#JaqueMate pic.twitter.com/gmBMX3LfTK — Leonardo Jaquez (@LeonardoJaquez) October 6, 2026

Ruffalo se suma a las críticas

De Niro no ha sido el único rostro de Hollywood que ha utilizado el acto para cargar contra el Gobierno estadounidense. Mark Ruffalo, conocido por su participación en Los Vengadores, ha intervenido posteriormente y ha utilizado un tono igualmente contundente.

"Necesitamos sacar a estos cabrones del gobierno", ha afirmado Ruffalo, que también ha expresado la importancia de las elecciones y el riesgo de fraude y robo.

"Todos sabemos que les vamos a dar una paliza, pero todos sabemos que se las van a robar (las elecciones), van a hacer todo lo que esté en su poder", ha asegurado el actor.