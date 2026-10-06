Trump atribuye las protestas en Francia a la "migración en masa descontrolada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su particular visión sobre la ola de movilizaciones que afecta a las calles francesas desde finales del mes pasado. Según el mandatario, el origen de estos disturbios no está relacionado con el ámbito educativo, sino que responde directamente a una "invasión islámica" y a los efectos nocivos de la relajación en las políticas de fronteras. A través de sus redes sociales, el líder republicano ha asegurado de forma tajante que la situación "no es nada más que migración en masa descontrolada".

En su análisis sobre los altercados, el presidente estadounidense ha restado total credibilidad a las demandas sindicales y estudiantiles esgrimidas como detonante oficial de las huelgas. "Esto no va de escuelas. Va de que el islam está intentando apoderarse de un país que, en su día, fue grande", ha sentenciado Trump, dejando clara su postura frente a las debilidades del multiculturalismo y la pérdida de control gubernamental sobre ciertos sectores sociales.

La reacción de la clase política gala no se ha hecho esperar, y ha venido de la mano de uno de los sectores más radicales del espectro ideológico. El líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, cabeza visible del partido La Francia Insumisa, ha exigido a Trump que deje de prestar oídos a "relatos fantásticos". El político izquierdista ha aprovechado la ocasión para exculpar a los manifestantes de cualquier acto de vandalismo y, en su línea habitual, criminalizar la labor de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según Mélenchon, la responsable de los disturbios es "una fuerza policial que ya nadie controla", a la que acusa sin tapujos de dedicarse a provocar, herir y mutilar a los manifestantes. Esta retórica, que busca deslegitimar a los agentes del orden, contrasta fuertemente con el balance oficial proporcionado por el Ministerio del Interior, que refleja un alto coste humano entre quienes tienen el deber de garantizar la seguridad ciudadana.

Las cifras provisionales ofrecidas por el Gobierno de Emmanuel Macron ilustran la enorme magnitud de los enfrentamientos. Hasta el momento, las movilizaciones se han saldado con más de 715 policías heridos, lo que evidencia el altísimo grado de violencia dirigido contra las fuerzas del orden. Asimismo, han resultado lesionados unos 215 estudiantes y cerca de 85 profesores. Las intervenciones policiales para frenar el caos se han traducido en 6.059 arrestos y más de 5.000 detenciones, involucrando en su gran mayoría a menores de edad que participaban en los altercados.

Oficialmente, el germen de las movilizaciones se encuentra en el descontento de los estudiantes de secundaria con el estado del sistema educativo nacional. Los alumnos y sindicatos denuncian problemas estructurales que van desde la acuciante falta de docentes y la masificación de las aulas, hasta la exigencia de unos horarios excesivamente largos y un notable deterioro en las infraestructuras de los centros públicos. Sin embargo, lo que comenzó como una reivindicación sectorial ha derivado en una oleada de violencia callejera que ha trascendido sus supuestos motivos originales.