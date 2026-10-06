Trump elogia ahora a María Corina Machado tras vender a Venezuela por el petróleo: "Es una mujer excelente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de negociar un acuerdo petrolero con las nuevas autoridades venezolanas vinculadas al entorno de Delcy Rodríguez a elogiar públicamente a María Corina Machado, que reclama regresar a Venezuela y participar en la transición política del país. Preguntado sobre si respalda el regreso de la líder opositora a Caracas, Trump se ha limitado a afirmar que es "una mujer excelente" y que "todo va a salir bien".

La posición de Trump llega después de que Machado publicara una columna en el New York Post en la que defiende que su deber es regresar a Venezuela para "acompañar" a los venezolanos y "canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales". La dirigente reclama además establecer un calendario para celebrar elecciones presidenciales durante 2027.

El respaldo de Trump a Machado

Trump ha evitado concretar si su Administración facilitará o respaldará el regreso de Machado a Venezuela. Su respuesta se ha limitado a elogiar a la opositora. "Diré una cosa. Es una mujer excelente. Me dio su premio Nobel porque sabía que me lo había ganado, y es una mujer excelente. Todo va a salir bien", ha declarado el presidente estadounidense ante los periodistas.

Machado sostiene en su artículo que el siguiente paso para consolidar la transición debe ser alcanzar un acuerdo nacional entre civiles y militares y establecer una hoja de ruta que permita celebrar elecciones "libres y justas".

La opositora coincide en este punto con las recientes exigencias del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la necesidad de fijar un calendario electoral. Según Machado, una fecha permitiría a la sociedad venezolana organizarse y aportaría "certeza" e institucionalidad al proceso.

El acuerdo petrolero con Venezuela

El respaldo verbal de Trump a Machado se produce mientras su Administración impulsa un acuerdo petrolero con Venezuela. Trump anunció que había alcanzado lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, con derechos sobre 65.000 millones de barriles de crudo venezolano. Entre las cuestiones planteadas en torno al acuerdo figura la creación de una empresa conjunta con participación estadounidense y privada.

El acuerdo se enmarca en la relación de Washington con las nuevas autoridades venezolanas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero bajo la Administración Trump.

Machado ofrece una alianza económica

Frente a este escenario, Machado plantea en su tribuna una relación estrecha entre una futura Venezuela democrática y Estados Unidos. La líder opositora ofrece convertir al país en el aliado "más sólido" de Washington en el hemisferio.

Su propuesta pasa por establecer un Estado de Derecho y atraer 200.000 millones de dólares (178.300 millones de euros) de inversión privada. Según Machado, Venezuela podría alcanzar una producción superior a cinco millones de barriles de petróleo diarios y convertirse en una fuente de energía para Estados Unidos sin coste para los contribuyentes estadounidenses.