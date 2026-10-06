Un pelotón de fusilamiento ejecutará a Nidal Malik Hasan, psiquiatra militar que mató a 13 personas en Fort Hood

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor del Ejército estadounidense condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante el tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, en Texas.

La decisión fue anunciada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien informó de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había recomendado la ejecución por fusilamiento y que Trump había dado su aprobación.

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", publicó Parnell en su cuenta de X.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

El ataque de 2009

Hasan, entonces psiquiatra militar con rango de mayor, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood. Los militares que se encontraban allí esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.

Durante el ataque, Hasan gritó "Allahu Akbar" y disparó contra los soldados. El tiroteo dejó 13 muertos y 32 heridos y fue considerado el más mortífero ocurrido hasta entonces en una instalación militar estadounidense. Hasan resultó herido de bala durante su detención y quedó parapléjico. Actualmente se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

Condenado a muerte en 2013

Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable. Durante el proceso actuó como su propio abogado. El 28 de agosto de 2013, el tribunal militar lo condenó por unanimidad a muerte por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado.

La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, que posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

Tras la aprobación de Trump, será el secretario del Ejército quien determine ahora la fecha y el lugar de la ejecución, según informó el portavoz del Pentágono.

Parnell señaló que con esta decisión se pone fin a un proceso que comenzó hace casi 17 años, cuando Hasan abrió fuego contra los militares en Fort Hood. "Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", afirmó el portavoz del Pentágono al anunciar la decisión.