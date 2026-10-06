Una estatua de Trump desnudo y cubierta de oro llega al Parlamento Europeo

Una estatua dorada de Donald Trump, desnudo y encaramado a hombros de otro hombre, se ha instalado esta semana en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La obra, bautizada como Plaga Naranja, pretende denunciar el peligro que, según su autor, representa el presidente de Estados Unidos para el orden internacional.

La pieza es obra del artista danés Jens Galschiøt, conocido por sus obras polémicas, y ha llegado a la Eurocámara por iniciativa del eurodiputado de la izquierda danesa Per Clausen. La escultura ya había sido mostrada anteriormente en la cumbre del clima de Naciones Unidas celebrada en Brasil y en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Trump, cubierto de oro

Con una altura de dos metros y medio, incluido el soporte, la estatua está realizada en cobre y recubierta de oro de 23 quilates. Trump aparece completamente desnudo, con los ojos cerrados y sosteniendo en una de sus manos una balanza, símbolo tradicional de la justicia. Con la otra se apoya en un largo palo de golf que alcanza el suelo.

El presidente estadounidense aparece sentado sobre los hombros de un hombre que parece soportar su peso con dificultad. En la base de la obra puede leerse la frase: "Estoy sentado en la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo mi peso. Haré todo lo que pueda para ayudarlo menos bajarme de su espalda".

En declaraciones a EFE, Galschiøt ha explicado el mensaje político que pretende transmitir con la escultura. "Personalmente, creo que Trump es un problema para el mundo porque está destruyendo la manera en la que pensamos en Occidente. Yo tengo muchos problemas en China y a mis amigos chinos siempre les puedo explicar que en Occidente hacemos cierta cosa, o que se respeta la libertad de expresión o la propiedad privada. Pero Trump ha destruido esto", ha afirmado.

"Los súper estados aplastando a los pequeños"

El artista se ha inspirado también en El traje nuevo del emperador, el conocido cuento de Hans Christian Andersen, para construir la imagen del presidente estadounidense desnudo. Según ha explicado a EFE, la obra tiene que ver igualmente "con la imagen del mundo en este momento, los súper estados aplastando a los pequeños, gente poderosa y gente sin poder".

"El hombre pequeño (que sostiene a Trump) podría ser la Unión Europea", ha aventurado el escultor.

Plaga Naranja permanecerá expuesta durante esta semana de pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en uno de los lugares de mayor tránsito de la sede parlamentaria. Funcionarios, asistentes y periodistas que pasaban junto a la obra podían llevarse además una reproducción en miniatura realizada mediante impresión 3D.