Christa Pike recupera la consciencia y habla después de sobrevivir a su ejecución en Tenesse

Christa Pike, sentenciada a la pena de muerte por el asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996 cuando tenía 19 años, ha recuperado la consciencia ya incluso puede hablar, después de permanecer ingresada durante casi una semana a raíz de un fallido intento de ejecución en el que se le llegaron a administrar dos dosis letales.

A pesar de los graves daños físicos derivados de la intervención, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. "Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos. A pesar de las graves lesiones, sigue esposada y encadenada a la cama", han señalado en un comunicado sus abogados Randy Spivey y Kelly Gleason.

El equipo que lleva el caso considera que lo ocurrido "roza lo milagroso" en el ámbito de la medicina, aunque no ocultan su preocupación por la evolución de la paciente, ya que el pronóstico "sigue siendo incierto", al tiempo que han augurado "una larga recuperación". En la misma nota, han trasladado su "inmensa" gratitud tanto al equipo de emergencias como a los profesionales del hospital, quienes "trataron a Christa con humanidad y le brindaron una atención excepcional", un agradecimiento que han extendido a "las miles de personas" que han mostrado su apoyo a su defendida.

This is Christa Pike at 18 years old when she was sentenced to death. She begged for a hug from her mother before she died. She is now 50 and will be executed tonight for the heinous murder she committed with a boyfriend 32 years ago. Christa's mother drank heavily and used… — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) October 1, 2026

Las sospechas sobre lo sucedido apuntan a un grave fallo de protocolo durante la canalización de la vía intravenosa, lo que habría ocasionado que el fármaco (pentobarbital) quedase retenido en los tejidos en vez de circular por el torrente sanguíneo. Esta complicación provocó visibles quemaduras y ampollas en las extremidades de Pike. Ante esta situación, la defensa ha acudido a los tribunales solicitando medidas cautelares para que el Departamento de Instituciones Penitenciarias de Tennessee conserve de forma intacta todas las pruebas, incluyendo los registros, el material médico y los lotes del fármaco empleado.

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, ha calificado el suceso de "profundamente perturbador", anunciando una investigación independiente y pausando las ejecuciones programadas en el estado. Este nuevo suceso reaviva la polémica hacia el estado de Tennessee por su gestión de las ejecuciones, tras tener que suspender en mayo la de Tony Carruthers después de que el personal médico no lograra establecer un acceso intravenoso, un proceso que duró más de una hora. Mark Fowler, el médico que participó en el intento de ejecución de Carruthers, también supervisó el intento de ejecución de Pike, según ha recogido la cadena WSMV.