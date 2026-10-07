EEUU fija la fecha para ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza de Fort Hood

El Departamento del Ejército de Estados Unidos ha fijado para el 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el excomandante y psiquiatra militar condenado a muerte por la matanza de Fort Hood, en Texas, en 2009. Hasan fue condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 durante el ataque contra la base militar.

Según la orden difundida por el secretario del Ejército en funciones, Adam Telle, la ejecución tendrá lugar a las 13:00 horas, hora local, en las instalaciones de Fort Hood. Será mediante un pelotón de fusilamiento y estará a cargo del comandante del Cuartel Disciplinario de Estados Unidos.

El lugar elegido es el mismo en el que Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009. La orden de ejecución culmina el proceso iniciado tras la condena del entonces comandante y psiquiatra militar.

La aplicación de la pena capital recibió la aprobación definitiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de octubre de 2025, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendara formalmente la ejecución por fusilamiento.

Hasan abrió fuego contra los soldados

El ataque tuvo lugar el 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood, entonces considerada la mayor base militar de Estados Unidos. Hasan abrió fuego contra soldados desarmados mientras gritaba "Allahu Akbar", expresión árabe que significa "Alá es grande".

El tiroteo causó 13 muertos y 32 heridos. Hasan resultó herido por los disparos de las fuerzas de seguridad que intervinieron para detenerlo y quedó parapléjico. El militar, de origen estadounidense y de religión musulmana, había ejercido como psiquiatra en el Ejército. Tras el ataque fue procesado por un tribunal militar y condenado a muerte.

La fijación de la fecha y el lugar de la ejecución completa un proceso judicial y militar que se ha prolongado durante casi 17 años. En sus comunicaciones oficiales, el Gobierno estadounidense ha descrito al condenado como "terrorista" y "yihadista".