EEUU lanza una alerta por el posible caso de peste neumónica en Rusia: "Deben abandonarlo de inmediato"

La incertidumbre en torno a la muerte de una investigadora de 28 años en Siberia ha elevado la preocupación internacional y ha llevado a Estados Unidos a lanzar una advertencia a sus ciudadanos. La Embajada estadounidense en Moscú ha informado este miércoles de que está siguiendo las noticias sobre un posible caso de peste neumónica en la región de Irkutsk, mientras las autoridades rusas niegan que se haya producido un brote y califican de falsas buena parte de las informaciones publicadas.

"La Embajada de Estados Unidos está al tanto de las informaciones procedentes de la región de Irkutsk sobre un presunto caso de peste neumónica que condujo al fallecimiento de una persona, así como de las medidas de cuarentena y el cierre de hospitales en dicha ciudad", ha comunicado la legación diplomática.

La Embajada asegura que sigue "la situación de cerca" y ha aprovechado su advertencia para recordar que continúa vigente la alerta de viaje de Nivel 4 —"No viajar"— del Departamento de Estado para Rusia. Esta recomendación establece que los ciudadanos estadounidenses que ya se encuentren en el país "deben abandonarlo de inmediato".

La legación también ha insistido en las dificultades existentes para atender a sus nacionales en territorio ruso. "La capacidad del Gobierno de EEUU para asistir a los ciudadanos estadounidenses en Rusia es limitada, especialmente fuera de Moscú", ha señalado.

Estas circunstancias podrían afectar igualmente a los desplazamientos de los propios funcionarios estadounidenses. Según la Embajada, el personal del Gobierno de EEUU podría afrontar "restricciones adicionales para realizar viajes", ya sean personales u oficiales, a determinadas zonas del país por "preocupaciones de salud y seguridad".

Washington desaconseja igualmente cualquier nuevo desplazamiento a territorio ruso. "Asimismo, se recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar a Rusia que no lo hagan, debido al riesgo de detención arbitraria y a preocupaciones de seguridad", concluye la advertencia.

La peste neumónica es una modalidad de la enfermedad que puede transmitirse entre personas cuando un infectado tose o estornuda. La inquietud se concentra actualmente en la región de Irkutsk, donde el pasado 2 de octubre falleció una mujer de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente.

Las informaciones conocidas hasta ahora plantean dos posibles explicaciones sobre el origen de su enfermedad. Una apunta a que la investigadora pudo contagiarse de peste neumónica, provocada por la bacteria Yersinia pestis, durante un reciente viaje a Tailandia. La otra relaciona su enfermedad con la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su lugar de trabajo. Esta segunda posibilidad ha sido rechazada tanto por las autoridades como por familiares y compañeros de la fallecida.

Rusia niega que se haya producido un brote

La versión oficial rusa sostiene que no existen pruebas de que la investigadora estuviera infectada por la bacteria de la peste. Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección al consumidor, ha afirmado que en el instituto donde trabajaba la mujer no se produjo ninguna situación de emergencia y que sus análisis tampoco revelaron la presencia de patógenos de la peste.

Según el organismo ruso, la trabajadora falleció como consecuencia de una "neumonía de etiología desconocida". Rospotrebnadzor también ha desmentido las informaciones de canales independientes rusos sobre la imposición de cuarentenas en hospitales de Siberia.

Una versión diferente ha sido difundida por el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), que ha informado de que varios hospitales de Irkutsk han sido puestos en cuarentena. Estas informaciones comenzaron a conocerse después de que el Gobierno estadounidense emitiera el domingo una alerta sobre un posible brote de peste neumónica en esta zona de Siberia.

A las dudas sobre la primera muerte se han sumado noticias acerca de un supuesto segundo fallecimiento relacionado con el posible brote. El Kremlin las ha rechazado este miércoles y ha pedido que se atienda a la información proporcionada oficialmente por Rospotrebnadzor.

"Los medios ahora dan muchas noticias y la gran mayoría de las que publican sobre esa situación son información falsa", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Trump abordará el caso con Putin

La controversia ha entrado también en las conversaciones al máximo nivel entre Washington y Moscú. Donald Trump anunció este martes que hablará "muy pronto" por teléfono con Vladimir Putin, que cumple este miércoles 74 años, para tratar la situación generada por el supuesto caso de peste pulmonar registrado en un laboratorio de la región de Irkutsk.

Desde la Casa Blanca, Trump ha explicado que tiene una "llamada programada" con el presidente ruso, aunque ha evitado concretar cuándo se producirá.

El presidente estadounidense también se ha referido a la información de la que dispone su Gobierno. Según Trump, los servicios de Inteligencia mantienen "conversaciones muy avanzadas" acerca del caso. "Probablemente mañana (por este jueves) podamos dar más detalles al respecto", ha señalado.

Washington mantiene una comunicación continua con Moscú y ha reclamado mayor claridad sobre lo sucedido. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó este martes a Rusia a ser "transparente" y a proporcionar más información al resto de la comunidad internacional.

Trump también ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos preste ayuda ante una eventual fuga del patógeno. La respuesta de Moscú ha llegado a través de Peskov, quien ha asegurado que la propia Rusia "está dispuesta a ayudar a EEUU en la lucha contra brotes de enfermedades infecciosas". El portavoz del Kremlin ha recordado, además, varios episodios de enfermedades contagiosas que han afectado a Estados Unidos durante el último año.

La OMS pide más transparencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también está recabando información sobre lo ocurrido. Rusia ha comunicado a la OMS que siguió los protocolos sanitarios internacionales después de la muerte por neumonía grave de la trabajadora del instituto de investigación contra la peste.

Pese a estas explicaciones, el organismo internacional considera necesario que Moscú aporte más datos de manera "transparente".

"El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", ha declarado este miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe… pic.twitter.com/1vikwtwVtS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

De acuerdo con la información que las autoridades sanitarias rusas han proporcionado a la organización, después del fallecimiento del 2 de octubre se abrió una investigación epidemiológica y se pusieron en marcha medidas de prevención y control. Las personas identificadas como contactos de la trabajadora fueron sometidas tanto a vigilancia médica como a las correspondientes pruebas.

Moscú ha comunicado asimismo a la OMS que "no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk y tampoco se han detectado patógenos de alta peligrosidad entre los contactos". Según explicó Tedros en una publicación en redes sociales, la vigilancia médica sobre todas estas personas ya ha finalizado.

La OMS ha ofrecido apoyo técnico a las autoridades rusas y, al mismo tiempo, les ha solicitado información adicional que permita identificar el patógeno que llevó a adoptar las medidas de salud pública.

El organismo pretende también aclarar las informaciones acerca de un supuesto segundo trabajador del mismo centro de investigación que habría desarrollado una neumonía cuya causa todavía no ha sido determinada.

La situación también está siendo vigilada desde Europa. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró este martes que sigue de cerca lo sucedido en Siberia. Por su parte, la OMS ha situado como "muy bajo" el riesgo sanitario para Europa derivado del incidente.