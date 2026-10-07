Hallan muerto al informante que destapó los vínculos entre el secretario de Comercio de Trump y Epstein

Simon Andriesz, el informante británico que reveló pruebas sobre los vínculos entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y Jeffrey Epstein, ha sido hallado muerto en Tailandia. Su familia ha explicado que se quitó la vida el pasado 23 de septiembre y ha descartado que existan indicios de la intervención de terceras personas, según informa la BBC.

La muerte de Andriesz ha vuelto a situar el foco sobre la relación entre Lutnick y Jeffrey Epstein. El informante había descubierto pruebas de vínculos comerciales entre ambos que cuestionaban las declaraciones públicas realizadas por el actual secretario de Comercio estadounidense sobre su relación con el delincuente sexual.

Los vínculos entre Lutnick y Epstein

Andriesz había ocupado un alto cargo en BGC Partners, la firma internacional de intermediación financiera fundada y dirigida por Lutnick antes de su incorporación al Gobierno de Donald Trump. Durante su etapa en la compañía reunió información sobre distintas operaciones relacionadas con el actual secretario de Comercio.

Entre el material recopilado figuraban documentos sobre un intento de Lutnick de hacer negocios en 2013 con el entonces príncipe Andrés. BGC aseguró a la BBC que aquel proyecto finalmente no salió adelante.

A comienzos de este año, Andriesz trasladó sus hallazgos sobre los vínculos entre Lutnick y Epstein a la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA), al FBI y a otros organismos. Además, denunció otras supuestas irregularidades en BGC relacionadas con el uso de fondos destinados al pago de bonificaciones a los trabajadores, unas acusaciones que la compañía ha negado.

En los meses siguientes, el informante denunció públicamente las consecuencias que, según sostenía, había sufrido después de sacar a la luz estas informaciones. Durante un podcast de la BBC aseguró haber estado sometido a una "presión tremenda", aunque defendió su decisión de continuar adelante: "Luchar por la Justicia está en mi ADN".

Semanas antes de su muerte volvió a cargar contra la actuación de la FCA. Durante un acto en el que participaron diputados, informantes y activistas, Andriesz aseguró sentirse "completamente decepcionado" con el regulador y afirmó que le había hecho pasar un "auténtico infierno".

La FCA había concluido que existían "pruebas insuficientes" para determinar que Andriesz hubiera sufrido represalias. BGC, por su parte, también ha negado haber tomado represalias contra su antiguo empleado.

Lutnick ha rechazado cualquier irregularidad relacionada con Epstein y ha negado tener conocimiento de vínculos comerciales con él. El pasado mayo tuvo que responder sobre esta cuestión ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que la publicación de nuevos documentos pusiera en duda sus afirmaciones sobre el momento en el que había roto su relación con Epstein.

Petición de una investigación independiente

La muerte de Andriesz ha provocado que un grupo de diputados británicos reclame una investigación independiente sobre el trato que recibió por parte de la FCA, según informa la BBC. Los parlamentarios consideran que el caso plantea "cuestiones profundamente preocupantes" sobre la manera en la que el regulador protege a los informantes que acuden al organismo para denunciar posibles irregularidades y posteriores represalias.

El diputado laborista John McDonnell, presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista (APPG) sobre Fraude de Inversiones y Servicios Financieros más Justos, ha definido la muerte de Andriesz como una "tragedia profunda y evitable".

"Los informantes son una parte esencial del sistema de regulación financiera", ha defendido McDonnell, quien ha advertido de las consecuencias que tendría que quienes denuncian posibles irregularidades no confíen en que serán "tratados adecuadamente, protegidos apropiadamente y escuchados seriamente".

"Sentimos mucho la muerte del señor Andriesz. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos", ha señalado un portavoz de la FCA.

El organismo también ha asegurado, en un comunicado remitido a AFP y recogido por ABC, que examinará la forma en la que interactuó con Andriesz para "extraer lecciones de cara al futuro".