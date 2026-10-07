Texas ejecutará a un asesino con el mismo fármaco que falló con Christa Pike

El estado de Texas tiene programado administrar este miércoles la inyección letal a Jamaal Howard, de 46 años de edad. Este caso ha cobrado especial relevancia nacional, ya que se trata de la primera aplicación de la pena capital en Estados Unidos desde que Christa Pike, una reclusa en el estado de Tennessee, sobreviviera a un intento fallido de ejecución en el que se empleó exactamente el mismo compuesto químico.

Howard se encuentra en el corredor de la muerte tras ser condenado en el año 2000 por el asesinato de Vickie Swartout. Durante el transcurso de un violento robo a mano armada en una gasolinera situada en la localidad de Silsbee, al norte de Houston, el delincuente disparó a quemarropa a la cajera, acabando con su vida en el acto. La brutalidad del crimen y las pruebas presentadas durante el juicio derivaron en la imposición de la pena máxima.

A lo largo de los años, el equipo de defensa procesal de Howard ha presentado múltiples recursos ante la Justicia. Recientemente, ha solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno texano que paralice la ejecución, esgrimiendo como principal argumento que su cliente padece una discapacidad mental que, según su criterio, debería eximirle de recibir la inyección letal en la penitenciaría.

Tras el reciente y polémico incidente protagonizado por Pike en Tennessee, los letrados han añadido una nueva línea de defensa. Han remitido una solicitud formal al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que retrase 30 días la aplicación de la pena máxima. El objetivo de esta moratoria sería permitir a las autoridades garantizar que el compuesto que se le administrará cumple verdaderamente con los estándares necesarios, según ha publicado el diario The Texas Tribune.

En un escrito dirigido a Abbott, los abogados argumentan que su cliente "no debe ser ejecutado con un fármaco del que el Estado se ha negado a mostrar su historial, a pocos días de que ese mismo fármaco fallara en otro estado". Esta queja de la defensa pone de manifiesto el debate legal en torno al suministro de pentobarbital en Texas, el potente barbitúrico que se utiliza en el protocolo oficial de ejecución.

La controversia sobre el fármaco radica en su procedencia y métodos de conservación. Ante la firme negativa de las grandes firmas farmacéuticas internacionales a comercializar sus productos para ejecuciones, el estado adquiere la sustancia a través de fórmulas magistrales elaboradas en farmacias locales. Debido a la escasez crónica de este suministro médico, las autoridades penitenciarias texanas analizan periódicamente los viales disponibles y prolongan unilateralmente su fecha de caducidad si determinan que mantienen su eficacia letal, un proceso que los críticos consideran opaco y carente de rigor científico.

Si los tribunales correspondientes o el propio gobernador no dictaminan una intervención judicial de último momento, Howard se convertirá en el séptimo reo ejecutado en Texas a lo largo de este año. A nivel federal, esta ejecución elevará a 30 el número total de presos a los que se les ha aplicado la pena capital en todo el país durante el año 2026.