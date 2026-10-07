Trump planea crear un nuevo 'Camp David' en su club de golf para los futuros presidentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de establecer una nueva tradición para los futuros inquilinos de la Casa Blanca. Según ha revelado el diario The Washington Post, el líder republicano está promoviendo un proyecto para transformar una sección de su exclusivo club de golf privado, situado en la localidad de West Palm Beach, en una residencia oficial de descanso para los próximos mandatarios de la nación.

La iniciativa toma como clara referencia a Camp David, el histórico recinto ubicado en Maryland que históricamente ha servido como retiro para los presidentes estadounidenses. Al igual que este complejo, la nueva parcela en Florida estaría diseñada no solo para el asueto personal, sino también para acoger reuniones de trabajo y cumbres diplomáticas con líderes internacionales, ofreciendo un entorno de máxima privacidad alejado del bullicio habitual de la capital.

El planteamiento de la Administración pasa por designar una parte del Trump International Golf Club como dependencia oficial del Estado. Como aliciente añadido, el plan contempla ofrecer a los futuros jefes del Ejecutivo un acceso gratuito e indefinido a todas las instalaciones del complejo deportivo en calidad de socios de honor, según ha detallado la cabecera capitalina.

Para materializar esta idea, Harbey Oyer, representante legal del recinto, remitió recientemente una solicitud formal a las autoridades del condado de Palm Beach, propietario original de los terrenos. En su escrito, el letrado solicita la cesión de una porción del terreno al Gobierno y se compromete a que sea el propio Donald Trump quien asuma íntegramente los costes de construcción de los nuevos edificios gubernamentales.

En dicha comunicación, Oyer no duda en elevar el perfil del proyecto comparándolo con emblemáticos recintos de poder a nivel internacional. Así, además de mencionar Camp David, el abogado establece paralelismos con el castillo de Windsor, una de las residencias históricas de la monarquía en Gran Bretaña, y con el Palacio del Elíseo, el domicilio presidencial en Francia.

Aunque el calendario de ejecución hace imposible que las obras concluyan antes de que finalice el actual mandato republicano, la intención de Trump es dejar este complejo como un legado personal e institucional para quienes le sucedan en el cargo. Fuentes de la Casa Blanca han asegurado al citado periódico que la futura edificación estará dotada de "comodidades de primera clase" y de los más exigentes protocolos de seguridad.

A pesar de la cesión al Estado, el núcleo del campo de golf continuará bajo la gestión de la empresa familiar del dirigente. Esta circunstancia ha suscitado el análisis de diversos observadores, quienes apuntan a que el negocio privado podría beneficiarse de un notable incremento en su volumen de ingresos y prestigio al convertirse en un punto de encuentro habitual para los líderes políticos del país.

Esta propuesta urbanística se suma a otras iniciativas impulsadas por el mandatario durante los últimos compases de su legislatura, en un intento por dejar una impronta duradera en las infraestructuras presidenciales. Todo ello en un área, el condado de Palm Beach, que ya ha rebautizado su aeropuerto local con el nombre del actual presidente, confirmando su estrecho vínculo con la región.