Donald Trump condecora a Elon Musk con la Medalla Nacional de las Ciencias tras sus roces

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho entrega este jueves al fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, Elon Musk, del máximo galardón científico del país en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca. Este acto ha servido para escenificar un importante acercamiento entre ambos, cuyas relaciones se habían deteriorado recientemente debido a profundas discrepancias en materia de políticas fiscales y de gasto público impulsadas por la actual Administración.

Cabe recordar que el magnate sudafricano fue designado inicialmente para dirigir un departamento orientado a la eficiencia gubernamental y al recorte de gastos burocráticos. Sin embargo, terminó abandonando su puesto en el equipo de asesores del mandatario apenas unos días después de criticar duramente la reforma fiscal impulsada por el Gobierno, una medida que llegó a calificar públicamente como una auténtica aberración que torpedeaba sus objetivos de reducción del déficit.

El desencuentro alcanzó tal magnitud que el empresario llegó a plantear la creación de su propio partido político con el objetivo de disputar el electorado a la formación conservadora. No obstante, terminó por desechar esa iniciativa en el penúltimo mes del pasado año. Las aguas comenzaron a volver a su cauce a finales de septiembre, cuando ambos compartieron escenario en una cumbre sobre inteligencia artificial, anticipando la tregua que ahora se ha oficializado.

Durante la solemne entrega de la condecoración, la rivalidad ha quedado completamente aparcada ante los medios de comunicación. El máximo responsable del Ejecutivo no ha escatimado en elogios hacia el hombre más rico del planeta, describiéndolo como un "titán industrial" y un brillante ingeniero. "Francamente, no hay nadie como él. Estamos muy orgullosos de ti. Eres un tesoro nacional", ha manifestado el líder republicano, quien no ha dudado en referirse al galardonado como un amigo y una persona muy especial. En el mismo evento también han sido reconocidos otros destacados líderes tecnológicos, como los directivos de Nvidia y AMD.

Este repentino deshielo cobra especial relevancia en el actual contexto político, marcado por la inminente cita con las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre. El dirigente norteamericano se enfrenta a una dura batalla en las urnas y necesita movilizar importantes recursos financieros, especialmente después de que los sondeos apunten a una posible victoria de la oposición en la Cámara de Representantes y muestren un escenario inesperadamente reñido en el Senado.

A esta urgencia económica se suma la decisión del actual inquilino de la Casa Blanca de no utilizar fondos federales para costear sus anuncios electorales. En su lugar, recurrirá a su propio comité de acción política para sufragar la campaña, un movimiento que conlleva un enorme coste económico y que convierte el respaldo de grandes mecenas en una pieza fundamental para garantizar la viabilidad del proyecto político de cara a los próximos años.