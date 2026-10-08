EEUU imputa a Maduro y Cilia Flores nuevos cargos por conspiración para cometer torturas en Venezuela

La Justicia de Estados Unidos ha ampliado las acusaciones contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por su presunta implicación en las torturas cometidas contra opositores políticos durante los años en los que el dirigente chavista estuvo al frente de Venezuela.

La Fiscalía federal ha presentado este jueves ante un tribunal de Manhattan una nueva acusación por conspiración para cometer torturas, que se suma a los delitos relacionados con el narcotráfico que ya se les imputaban. Según ha informado Reuters, el escrito judicial sostiene que Maduro y Flores recurrieron a la violencia y la persecución de sus adversarios para mantenerse en el poder.

La presentación de estos cargos se produce después de que las cadenas estadounidenses CNN y CBS adelantaran la existencia de una investigación sobre las torturas presuntamente sufridas por más de una docena de ciudadanos estadounidenses detenidos en prisiones venezolanas. Washington considera que estos arrestos se produjeron de manera arbitraria.

La nueva acusación recoge, entre otros episodios, el caso de un militar venezolano detenido en 2013 por orden de Maduro, bajo la sospecha de que preparaba un golpe de Estado. Según la Fiscalía, el hombre fue sometido a descargas eléctricas y permaneció suspendido por las extremidades durante los interrogatorios.

También se incluye el caso de un ciudadano estadounidense arrestado en 2022, acusado de planear el asesinato de Maduro, que habría sufrido golpes y descargas eléctricas durante su detención.

Cilia Flores pide el arresto domiciliario

La ampliación de los cargos llega mientras Maduro y Flores continúan encarcelados sin derecho a fianza en Nueva York, donde permanecen desde su captura durante una operación militar estadounidense en Caracas el pasado mes de enero.

Ambos se han declarado inocentes de las acusaciones relacionadas con el narcotráfico que ya pesaban sobre ellos. El juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.

Por su parte, Cilia Flores tiene previsto comparecer este jueves ante el tribunal para solicitar su puesta en libertad bajo arresto domiciliario mientras espera el juicio. Su defensa argumenta que necesita recibir atención médica por problemas cardíacos y propone que permanezca en una residencia privada de Nueva York bajo vigilancia permanente.

Sin embargo, la Fiscalía estadounidense se opone a su excarcelación al considerar que existe un elevado riesgo de fuga y que su puesta en libertad podría suponer un peligro para la comunidad, incluida la posibilidad de intimidación a testigos.

La defensa de Maduro, entretanto, continúa cuestionando la legalidad de su detención y sostiene que debería beneficiarse de la inmunidad por los hechos que presuntamente cometió mientras ejercía como presidente de Venezuela.

No obstante, según la Fiscalía estadounidense, el Gobierno venezolano no ha solicitado el reconocimiento de esa inmunidad en su nombre, una circunstancia que complica la estrategia judicial del exmandatario.