Una candidata al Congreso de EEUU denuncia una violación mientras reparaba carteles electorales

La campaña para la Cámara de Representantes en los Estados Unidos se ha visto sacudida por un grave suceso en el estado de Arizona. La demócrata Bernadette Greene-Placentia, que concurre como candidata al Congreso en las próximas elecciones, ha presentado formalmente una denuncia en la que asegura haber sido víctima de una agresión sexual por parte de dos asaltantes. El ataque se habría producido mientras se encontraba inmersa en las tareas de su propia campaña electoral en horario nocturno.

Según ha trascendido a través de la cadena CNN, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa el pasado 31 de agosto. Esta fecha supone un lapso de aproximadamente dos semanas desde que tuvo lugar la agresión. De acuerdo con el relato proporcionado a las autoridades policiales, la aspirante demócrata fue abordada cuando trataba de reparar y colocar de nuevo varios de sus anuncios y carteles electorales que habían sido dañados.

El informe preliminar de la investigación detalla que dos individuos, cuya identidad sigue siendo desconocida para las fuerzas del orden, se acercaron a ella por la espalda. Cuando Greene-Placentia iniciaba el camino de regreso hacia su vehículo, recibió un fuerte golpe en la nuca que la hizo desplomarse. La violencia del impacto provocó que la candidata perdiera el conocimiento de forma inmediata, motivo por el cual ha declarado ser incapaz de recordar los detalles exactos del asalto, así como la cantidad de golpes que los atacantes le propinaron en la cabeza antes de consumar la presunta violación.

El retraso a la hora de acudir a las dependencias policiales tiene su origen en el impacto psicológico del suceso. En unas declaraciones concedidas al diario The New York Times, la propia víctima ha explicado las razones de su silencio inicial. Greene-Placentia confesó que sintió una profunda vergüenza por no haber sido capaz de defenderse de sus agresores. A este factor personal se sumó el temor a que este traumático episodio terminara monopolizando el debate público y desviara la atención de los mensajes políticos de su campaña.

La noticia ha generado una rápida reacción en el espectro político local, demostrando que la seguridad de los candidatos trasciende las divisiones partidistas. Su contrincante en las urnas, el republicano Abraham Hamadeh, que aspira a consolidar su posición política en la región, no ha dudado en mostrar su condena ante lo sucedido. A través de un comunicado oficial, el candidato conservador ha instado a las autoridades competentes a que destinen los recursos necesarios para "investigar a fondo estas graves acusaciones".

En su mensaje de repulsa, Hamadeh subrayó el derecho a la seguridad que asiste a todos los ciudadanos, al margen de su filiación ideológica. "Ningún estadounidense debería ser víctima de un delito en su propia comunidad", sentenció el aspirante republicano. Mientras tanto, la investigación sigue su curso en el condado de Maricopa, una región clave en el tablero electoral del estado de Arizona, donde las fuerzas de seguridad buscan ahora cualquier pista que permita identificar y dar captura a los dos asaltantes.