Donald Trump arrecia sus denuncias de fraude electoral ante los comicios de noviembre

A pocas semanas de los decisivos comicios legislativos que determinarán la mayoría en las dos cámaras del Congreso, Donald Trump ha vuelto a recurrir a su habitual ofensiva dialéctica. El mandatario ha situado de nuevo en el centro de su discurso las sospechas de fraude electoral, poniendo una especial atención en el sistema de voto por correo, un mecanismo que viene cuestionando con insistencia pese a haber aconsejado paradójicamente a sus propios partidarios que hagan uso de él con el fin de asegurar una pronta participación en las urnas.

Durante un encuentro con periodistas antes de desplazarse a un acto electoral en Nebraska, Trump llegó a declarar que existe "mucho fraude" en el sufragio por correspondencia. No obstante, en la misma intervención matizó que, aunque preferiría el voto presencial, sus simpatizantes podían remitir sus papeletas postales al considerar que no existía otra alternativa viable. Esta aparente contradicción ha sido interpretada por politólogos y observadores como una maniobra orientada a mantener movilizada a su base electoral ante el temor a unos resultados adversos para las filas conservadoras.

La ofensiva retórica contra las garantías del sistema no es nueva, pero se produce tras el reciente revés judicial propinado por el Tribunal Supremo. La máxima instancia judicial norteamericana frenó la pretensión de restringir el sufragio a distancia antes de la votación, un intento promovido por sectores republicanos para supeditar los envíos de papeletas a censos específicos elaborados por los estados. Aquella resolución fue tachada por Trump de gran derrota, prometiendo perseverar en su denuncia de lo que califica como unas elecciones "amañadas".

Frente al intento de agitar la teoría del supuesto deep state o cloacas del Estado, los analistas señalan que la eficacia de este discurso resulta ahora mucho más limitada. En un escenario dominado por las dificultades económicas, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo se erigen en la auténtica prioridad para las familias norteamericanas. Los últimos sondeos constatan que la subida del coste de la vida preocupa de manera transversal a republicanos e independientes, restando fuelle a los debates institucionales o conspirativos sobre el recuento de los sufragios.

Trump ha arremetido asimismo contra plazas clave como Detroit, Filadelfia y el condado de Maricopa en Arizona —territorio donde los conservadores han cedido terreno en los últimos ciclos electorales—, tachando de corruptos los procesos en demarcaciones de signo demócrata. Sin embargo, diversos expertos coinciden en que recurrir a estas acusaciones sin pruebas responde más a un síntoma de desesperación en su estrategia de comunicación que a una táctica con capacidad real de ampliar apoyos más allá de sus votantes más incondicionales.