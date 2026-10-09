Donald Trump designa a Katie Zacharia portavoz de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha oficializado el nombramiento de Katie Zacharia al frente de la portavocía de la Casa Blanca. La comunicadora asume la responsabilidad de liderar la estrategia informativa del Ejecutivo en un periodo de máxima exigencia política, marcado por la proximidad de los comicios legislativos y la necesidad de proyectar el ideario de la Administración frente al escrutinio mediático.

Zacharia llega para cubrir la vacante dejada el pasado mes de agosto por Karoline Leavitt, quien decidió abandonar sus funciones para conciliar su vida familiar tras su reciente maternidad. A través de un comunicado público, el mandatario ha destacado su trayectoria reciente dentro de su entramado corporativo: "Es un gran honor para mí haber nombrado recientemente a Katie Zacharia como secretaria de prensa. Katie ocupa actualmente el cargo de asesora sénior de comunicaciones en Truth Social (Trump Media and Technology Group), donde ha destacado por su excelente labor", ha subrayado Trump al referirse al canal digital impulsado a finales de 2021.

Con una amplia experiencia ante las cámaras en televisiones conservadoras como Fox y Newsmax, la nueva portavoz cuenta con una hoja de servicios estrechamente vinculada a la trayectoria política del mandatario. El líder republicano ha elogiado su "historial impecable de apoyo" y su participación directa en sucesivas campañas electorales, destacando su lealtad: "Ha sido una colaboradora leal y brillante desde el principio. Además, una ferviente seguidora y miembro de MAGA", manifestó el presidente en alusión al lema Make America Great Again.

Asimismo, la designada no es ajena al funcionamiento interno de las instituciones federales, ya que ejerció como portavoz y subsecretaria adjunta en el Departamento de Seguridad Nacional. Trump ha remarcado su plena confianza en la labor que desempeñará en la sala de prensa: "Estoy convencido de que Katie obtendrá excelentes resultados para nuestro país como próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya que se ha ganado el respeto de los medios de comunicación, del pueblo estadounidense y de mi Administración, y colaborará de forma fantástica con ellos. Katie sustituye a la fabulosa Karoline Leavitt, que realizó un trabajo fantástico como secretaria de prensa".

El puesto de secretario de prensa representa uno de los resortes más visibles e influyentes del organigrama institucional en Washington, al ser la voz pública encargada de vehicular las decisiones del presidente ante los periodistas. La llegada de Zacharia se produce, además, en una coyuntura estratégica determinante para el mandato de Trump, a las puertas de las elecciones de mitad de legislatura convocadas para el próximo 3 de noviembre.